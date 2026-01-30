A Mol új nemzeti olajvállalattal lép partnerségre

3p
A MOL-csoport új stratégiai partnerséget kötött Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC).

A szándéknyilatkozat a szénhidrogén-kutatás, technológiai innováció és nyersolaj-kereskedelem területét érintő együttműködés alapjait fekteti le – közölte a cég.

A szándéknyilatkozatot Budapesten írta alá Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, valamint Masoud Suleman, a Líbiai Nemzeti Olajtársaság (NOC) elnöke.

A stratégiai partnerségi megállapodás keretrendszert határoz meg a NOC és a Mol számára, hogy információt cseréljenek és közösen tárják fel az együttműködés lehetséges területeit. Ezek között szerepel a szénhidrogén-kutatás és -termelés, a technológiai és mezőfejlesztési innovációk, az olajipari szolgáltatások lehetőségei Líbiában, a nyersolaj-ellátás és a kereskedelem.

A Mol részvénye a nemzetközi hírek miatt is erőre kapott
Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„Líbia olaj- és gáziparát az erő és szakértelem pilléreként ismerjük. Biztos vagyok benne, hogy ez az új megállapodás katalizátorként fog szolgálni nemzetközi portfóliónk további bővítéséhez, egyértelmű kölcsönös értéket teremt mindkét vállalat számára, és erősíti régiónk ellenálló képességét. Az ellátásbiztonság és az energiaszuverenitás szempontjából, különösen a tengerrel nem rendelkező országok esetében, a források diverzifikálása létfontosságú. Együttműködésünk egyúttal túlmutat a vállalati szférán, hiszen megállapodtunk abban is, hogy újraépítjük oktatási, tudományos és egyetemi kapcsolatainkat, hogy a legtöbbet tanuljuk egymástól. Az ilyen partnerségek segíthetnek Európának abban, hogy saját utat találjon a versenyképesség felé, ahelyett, hogy az energiafüggőség különböző formáit cserélgetné egymásra” – mondta Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.

Nemzetközi játékos

A Mol-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon.

Annak érdekében, hogy fenntartsa a frissített SHAPE TOMORROW stratégia célját – azaz a következő 5 évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el – a Mol tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik.

Ennek megfelelően nemrégiben együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR) és Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum). Ezek eredményeként a MOL, mint operátor hamarosan megkezdi a szárazföldi kutatást Azerbajdzsánban, a Shamakhi-Gobustan régióban, és a közös szénhidrogén-kutatás már meg is kezdődött Magyarországon a Turkish Petroleummal.

