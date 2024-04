A nagyvállalatok immár szomorú képet látnak maguk előtt

Visszaesett a nagyvállalatok várt árbevétel-növekedése, miközben a profit esetében továbbra is csökkenéssel számolnak – derül ki a bank által végzett felmérés eredményeiből. A vállalatok átlagosan mindössze 0,6 százalékos bevételnövekedésre, viszont 1,5 százalékos profitcsökkenésre számítanak idén. A visszafogott pénzügyi várakozások a beruházási terveket is alacsonyan tartják, leginkább technológiai fejlesztések várhatók idén.

A K&H nagyvállalti indexe sajnos lefelé vette az irányt

Fotó: K&H

A cégek csupán 42 százaléka készül fejleszteni a következő egy év során, ami az elmúlt 20 negyedév negyedik legalacsonyabb aránya. Ismét lejtőre kerültek a nagyvállalatok pénzügyi várakozásai. Ezt mutatja a legutóbbi K&H nagyvállalati növekedési index, ami negyedévente vizsgálja a magyarországi, kétmilliárd forint feletti éves árbevétellel rendelkező cégek következő egy évre vonatkozó várakozásait és terveit.

„A 2023. utolsó negyedéves adatok alapján a cégek mindössze 0,6 százalékos bevételnövekedéssel számolnak idén, ami jelentős visszaesés az előző negyedévi 1,8 százalékhoz képest. A visszaesés egyúttal azt is jelenti, hogy megtört az egy éve növekvő trend a várt árbevétel-változás amúgy sem túl erős dinamikájában. Idén tehát gyakorlatilag változatlan bevétellel kalkulálnak a cégek. A profitot tekintve még ennél is óvatosabbak a becslések. Továbbra is nyereségcsökkenéssel terveznek a vállalatok, aminek mértéke ráadásul 0,6 százalékról 1,5 százalékra süllyedt. Ezzel már két éve számol csökkenő nyereséggel a szektor” – mondta el Rajna Gábor, a K&H Vállalati divíziójának vezetője.

A külföldi és a belföldi piacon is visszafogottak a várakozások

A romló árbevétel várakozások a belföldi és külföldi piaccal kapcsolatban egyaránt megfigyelhetők. Az exportpiacon 3,1 százalékról 0,6 százalékra, a hazai piacon pedig 1,7 százalékról 0 százalékra csökkent a várt árbevétel-növekedés mértéke az elmúlt negyedévhez képest. „A KSH adatai szerint 2024 februárjában a kiskereskedelem forgalmának volumene 1,1 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, az előző hónaphoz képest azonban 0,6 százalékkal csökkent. A belföldi kereslet tehát csak lassan állhat kedvezőbb pályára, ami az év második felében javíthatja majd a bevétel várakozásokat is” – mondta el a szakértő.

Nyugat-Magyarországon bezuhantak a profitvárakozások

A cégmérettel és tevékenységi körrel ellentétben a területi elhelyezkedés nagymértékben befolyásolja a várt pénzügyi eredményeket. Az árbevételt tekintve a kelet-magyarországi cégek látják kedvezőbben pénzügyeik alakulását, ők ugyanis jóval az átlag feletti, 2,1 százalékos bevételnövekedéssel számolnak. Eközben a nyugat-magyarországi és közép-magyarországi vállalatok változatlan mértékű bevétellel terveznek a következő egy év során.

A profitot tekintve azonban régiótól függetlenül csökkenést várnak, habár annak mértéke igen különböző. Itt is a kelet-magyarországi cégeknél a legkedvezőbb a kép (-0,2 százalék), míg a közép-magyarországi vállalatok 1,8, a nyugat-magyarországi cégek pedig 2,8 százalékos profitcsökkenéssel számolnak a következő egy évben.

Technológiai fejlesztésekre költenek leginkább a cégek

Az alacsonyabb pénzügyi várakozások a tervezett beruházásokra is hatással vannak. Az előző negyedévi 40 százalékról csupán 42 százalékra módosult a fejlesztést tervező cégek aránya, ami az elmúlt 5 év negyedik legalacsonyabb eredménye. A célokat tekintve a technológia-fejlesztésben gondolkodók aránya 29-ről 32 százalékra nőtt, de a kapacitásbővítést vagy folyamatfejlesztést tervezők aránya is megugrott, egyaránt 4 százalékról 9-re. Az értékesítés fejlesztése azonban továbbra is alacsony, az elmúlt negyedévi 6 százalékon maradt az ezt tervező vállalatok aránya.

Módszertan

A hazai nagyvállalatok jelentős gazdasági szerepe miatt a K&H Csoport 2014-től kezdődően átfogó negyedéves kutatást végez, amelyben feltérképezi a hazai nem-állami nagyvállalati szektor aktuális helyzetét, valamint, hogy hogyan látják saját cégük és a gazdasági környezet változásait a következő egy évben. A kutatás 200 darab, a 2 milliárd forint éves árbevételt meghaladó, nem állami tulajdonú cég döntéshozójának megkérdezésével történik. A felmérést az Impetus Research készítette 2023. november 13. és december 1. között a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére.