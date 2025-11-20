A NAV hamarosan mindenhol kopogtathat?

Az európai kereslet visszaesése és a digitális átállás miatt aggódnak leginkább a hazai vállalatok – mutat rá az EY közel 200 pénzügyi és adóvezető körében készített felmérése. A tanácsadó cég éves adókonferenciáján bemutatott kutatásából kiderül, hogy a megkérdezett társaságok többsége fél éven belül adóellenőrzésre számít.

Az eseményen bemutatott, közel 200 adó- és pénzügyi vezető körében készült felmérés eredményei alapján jelenleg az európai kereslet gyengülése miatt aggódnak leginkább a megkérdezettek. A top három üzleti kockázat között szerepel még a digitalizációs elvárásoknak történő megfelelés és a beruházási források biztosítása.

Jön vizsgálódni az adóhivatal?

„A felmérés adatai alapján a hazai cégek is egyértelműen érzik, hogy a globális gazdaság jelenleg egy átmeneti korszakon megy keresztül. A korábban jól bevált folyamatok, kereskedelmi stratégiák és üzleti modellek ma megkérdőjeleződnek. Ehhez a helyzethez minden egyes vállalatnak alkalmazkodnia kell” – hangsúlyozta Módos András, az EY Adó- és jogi tanácsadással foglalkozó üzletágának vezetője.

Ami az adózást illeti, évek óta a transzferárazást tartják a legjelentősebb adókockázatnak a résztvevők. Jelenleg kihívást jelent ezen a területen az új nemzetközi és hazai szabályozásoknak való megfelelés. Emellett a társasági adó és globális minimumadó hatásainak kezelése, valamint az ÁFA került még be legkockázatosabbnak ítélt területek közé.

NAV ellenőrzés: ami késik, nem múlik

A megkérdezettek kétharmada adóellenőrzésre számít a következő hat hónapban, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt években a NAV drasztikusan növelte a célzott ellenőrzések hatékonyságát. Az adóhatóság ma már valós időben jut hozzá a gazdasági szereplők adataihoz – az Online Pénztárgép, az EKAER, az Online Számla és hamarosan az EMAP rendszereinek is köszönhetően –, ami jelentősen hozzájárult a gazdaság fehéredéséhez, és a vizsgálatok hatékonyságának növeléséhez.

Az adórendszer is változik

A vállalatoknak a jövő évi adóváltozásokra is készülniük kell. A legfontosabb módosítások közé tartozik a kiskereskedelmi adó csökkentése, a hitelintézetek és pénzintézetek extraprofit adójának megemelése, a szociális hozzájárulási adó alapjának egységesítése (eltörlik a 112,5 százalékos szorzót), valamint a kisvállalati adó (kiva) belépési és bennmaradási határainak módosítása. Emellett a környezetbarát beruházások ösztönzése érdekében új adókedvezmények jelennek meg a társasági adóban és az energiaellátók jövedelemadójában a kármentesítési és energetikai beruházásokra. Több lépésben emelkedik az alanyi áfa mentesség értékhatára, fél évvel elhalasztják az üzemanyagok (benzin, gázolaj, kerozin) jövedéki adómértékeinek 2026. évi inflációt követő emelését. A jövő év második felétől visszatér a reklámadó, de az áfa összesítő jelentést is részletesebb tartalommal fogja várni az adóhatóság. A csomag részét képezik végül az adóadminisztráció csökkentését célzó intézkedések is.