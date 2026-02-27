A nőkön és a biotechnológián nagyon jól keresett a Richter

A Richter Gedeon Nyrt. konszolidált árbevétele tavaly 928,96 milliárd forint lett, 8,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál – közölte a gyógyszeripari vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken.

Az adózott eredmény 2025-ben 232,22 milliárd forint lett, 3 százalékkal alacsonyabb az előző évhez képest. A jelentés szerint az árfolyamhatás egyre inkább visszafogta az elszámolt bevételeket a negyedik negyedévben a gyenge dollár és az erős forint miatt.

Orbán Gábor vezérigazgató a jelentésben kiemelte: a Vraylar stabil vényforgalom növekedése, a nőgyógyászati üzletág lendülete és a biotechnológiai üzletág kétszámjegyű emelkedése támogatta az árbevétel-növekedést tavaly. Az idei izgalmas évnek ígérkezik: innovatív üzletágaik áttörést jelentő terápiákon dolgoznak, miközben a meglévő portfólió erős árbevétel-növekedést biztosít – tette hozzá.

Idén a várakozásaik szerint az árfolyamhatások kiszűrésével „magas egyszámjegyű” növekedést várnak mind a bevételekben, mind a tisztított EBIT-ben (kamatfizetés és az adózás előtti eredmény).

A gyógyszergyártás árbevétele minden régióban nőtt, árfolyamszűrten 8,3 százalékkal 914,8 milliárd forintra.

A General Medicines (generikus gyógyszerek) üzletág növekedése enyhe 1,7 százalékos lassulást mutatott tavaly, a bevétel 246,5 milliárd forint lett.

A CNS (neuropszichiátriai) üzletág bevételei 9 százalékkal nőttek 264,7 milliárd forintra. A jelentésben kiemelték, hogy az erős alapvetőbb receptkereslet növekedését részben ellensúlyozta a meredeken leértékelő dollár negatív hatása, ugyanakkor a Vraylar stabil vényforgalma támogatta a növekedést.

A nőgyógyászati üzletág bevételei jelentősen, 15 százalékkal 328,5 milliárd forintra nőttek.

A biotechnológiai üzletág bevételei továbbra is kétszámjegyű növekedést mutatnak, 19 százalékkal 64,1 milliárd forintra nőtt a bevétel.

A jelentett EBIT 292,9 milliárd forint volt 2025-ben, ami 12,1 százalékos növekedést jelent éves összevetésben.

A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az előző kereskedési napon az árfolyama 80 forinttal, 0,67 százalékkal 11 830 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 11 940 forint, a legalacsonyabb 9380 forint volt.

