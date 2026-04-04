A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

Az új járatokkal a nyári időszakban már heti hét közvetlen összeköttetés áll majd az utasok rendelkezésére a két főváros között. A járatindítás újabb fontos mérföldkő a 2024 nyarán ismét állami tulajdonba került Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlődésében, amely tavaly rekordévet zárt 19,6 millió utassal és 420 ezer tonna áruforgalommal.

2025-ben átlagosan heti 3 menetrend szerinti légijárat közlekedett a magyar és a dél-koreai főváros között, kiemelkedő, 90 százalékot meghaladó átlagos kihasználtsággal, összesen 148 ezer utast szállítva. Az Asiana Airlines által most bejelentett járatindítása révén a nyári főszezonban összesen heti 7 légijárat repülhet majd Budapest és Szöul között. Az Asiana Airlines a legmodernebb, Airbus A 350 típusú repülőgépekkel szolgálja majd ki a keresletet.

A Budapest és Szöul közötti járatok fontos indikátorai a dél-koreai piac európai közvetlen járatok iránti igényének, valamint a Magyarország és Dél-Korea között erősödő gazdasági és turisztikai kapcsolatoknak – teszi hozzá az NGM.

A Dél-Koreai Köztársaság Magyarország 4. legjelentősebb befektetője. 2023-ban az ázsiai ország közvetlen külföldi tőkeállománya több mint 9 milliárd dollárt tett ki, amely a magyarországi teljes FDI állomány 7,7 százalékát adta, a Magyarországon jelen lévő 259 dél-koreai vállalat pedig összesen mintegy 24 ezer főt foglalkoztatott.