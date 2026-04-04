A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

A Korean Air után a Dél-Koreai Köztársaság második legjelentősebb légitársasága, az Asiana Airlines is közvetlen járatokat indít Budapest és Szöul között, heti három alkalommal – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az új járatokkal a nyári időszakban már heti hét közvetlen összeköttetés áll majd az utasok rendelkezésére a két főváros között. A járatindítás újabb fontos mérföldkő a 2024 nyarán ismét állami tulajdonba került Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlődésében, amely tavaly rekordévet zárt 19,6 millió utassal és 420 ezer tonna áruforgalommal.

2025-ben átlagosan heti 3 menetrend szerinti légijárat közlekedett a magyar és a dél-koreai főváros között, kiemelkedő, 90 százalékot meghaladó átlagos kihasználtsággal, összesen 148 ezer utast szállítva. Az Asiana Airlines által most bejelentett járatindítása révén a nyári főszezonban összesen heti 7 légijárat repülhet majd Budapest és Szöul között. Az Asiana Airlines a legmodernebb, Airbus A 350 típusú repülőgépekkel szolgálja majd ki a keresletet.

A Budapest és Szöul közötti járatok fontos indikátorai a dél-koreai piac európai közvetlen járatok iránti igényének, valamint a Magyarország és Dél-Korea között erősödő gazdasági és turisztikai kapcsolatoknak – teszi hozzá az NGM.

A Dél-Koreai Köztársaság Magyarország 4. legjelentősebb befektetője. 2023-ban az ázsiai ország közvetlen külföldi tőkeállománya több mint 9 milliárd dollárt tett ki, amely a magyarországi teljes FDI állomány 7,7 százalékát adta, a Magyarországon jelen lévő 259 dél-koreai vállalat pedig összesen mintegy 24 ezer főt foglalkoztatott.

 

Tovább terjeszkedik Kína a magyar autópiacon

Megérkezett Magyarországra a BAIC autómárka. A kínai autóipar egyik meghatározó szereplőjének modelljeit áprilisban kezdik forgalmazni a magyar piacon – tájékoztatta a hivatalos magyarországi importőr BAIC Magyarország az MTI-t.

Kilőttek a BMW eladásai Magyarországon

A BMW Group Magyarország 24,5 százalékkal növelte a BMW márka eladásait 2026 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest; január és március között 1870 új BMW talált gazdára Magyarországon, amellyel a bajor márka őrzi vezető pozícióját a hazai prémium szegmensben – tájékoztatta a társaság az MTI-t közleményben.

Egy lista, amin Ukrajna Magyarország egyik legfontosabb partnere

Az elmúlt évek finoman szólva sem a magyar export diadalmenetét hozták, pedig kicsi, nyitott gazdaságként kulcságazatunkról van szó. Keleti nyitás, az iráni háború miatt romló kilátások, óvatosabb hitelfelvétel – egy ilyen helyzetben különösen érdekesnek ígérkezett a hazai kis- és középvállalkozások exportlehetőségeiről szóló konferencia. Ahol azt is megtudtuk, hogy a magyar kormány által sokat ostorozott Ukrajna Magyarország harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere az Európai Unión kívüli országok közül.  

Felszámolják a céget, amely akkufeldolgozót tervezett Sóskútra

Májusban indul az eljárás, várják az adósok jelentkezését. 

Elvágta az adójóváírás a Teslát Amerikában

Ez meglátszik az eladásokban is. 

Újabb területre csapna le Gödön a Samsung SDI

4,2 milliárd forintért 30 hektár területet vásárolna meg a Samsung SDI, hogy azon napelemparkot és parkolót építsenek, és némi fásítást is ígérnek.

Nagy átalakulás a Boschnál: kulcspozíciókban jönnek az új vezetők

Több személyi változás is történt a magyarországi Bosch csoportnál.

Elárasztja a magyar zsepi és WC-papír a világot – fejleszt a Vajda-Papír

Elárasztja a magyar zsepi és WC-papír a világot – fejleszt a Vajda-Papír

40 százalékkal növelik a gyártókapacitást.

Nagy változás történt a Mol-nál április 1-jétől

A Mol Nyrt. tavaly jóváhagyott szervezeti átalakulása értelmében április elsejétől holdingtársaságként működik tovább, amely személyi változásokkal is járt – közölte a társaság a BÉT honlapján szerdán.

Négyszer gyorsabban nőtt a piacnál a CIB Lízing

Miközben a teljes lízingpiac 6,6 százalékkal növekedett 2025-ben,* a CIB Lízing új folyósításai összességében több mint 27 százalékkal haladták meg az előző év szintjét. A magyar vállalkozások egyik legjelentősebb lízingfinanszírozója organikus alapon, egyedi nagyügyletek nélkül érte el a piaci átlag négyszeresét jelentő bővülést, a társaság vezetője szerint növekedésük továbbra is fenntartható pályán van.

