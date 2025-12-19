A Pentagonnal és a SpaceX-szel is tárgyalt a 4iG elnöke

A washingtoni látogatás zárónapján űr- és védelmi ipari együttműködésről tárgyalt a magyar delegáció.

Jászai Gellért a 4iG Csoport elnökének washingtoni látogatásának zárónapján is több magas szintű egyeztetésre került sor, amelyek célja a transzatlanti együttműködés további erősítése volt – derül ki a cég lapunknak küldött közleményéből.

A program kiemelt pontja volt a SpaceX képviselőivel folytatott találkozó, amelyen a 4iG SDT vezérigazgatója, Sárhegyi István és szakértői is részt vettek. Az egyeztetésen áttekintették a SpaceX globális űripari tevékenységét, különös tekintettel a műholdindítási szolgáltatásokra, az alacsony Föld körüli pályán működő rendszerekre, valamint a kereskedelmi és kormányzati űrprogramokban betöltött szerepére. A felek megvizsgálták a folyamatban lévő együttműködéseket, valamint a jövőbeni közös űripari és technológiai fejlesztések lehetséges irányait.

A delegáció emellett tárgyalásokat folytatott Mike C. Cadenazzival, a Pentagon hadiipari bázispolitikáért felelős helyettes államtitkárával és munkatársaival, valamint Eric Ver Hage ellentengernaggyal. A megbeszélések középpontjában a magyar-amerikai védelmi és űripari ipari együttműködés bővítése, valamint az ellátási láncok és ipari kapacitások fejlesztése állt.

A 4iG Csoport elnöke ezt követően Brian Hookkal, a Cerberus Capital Management alelnökével az amerikai-magyar és regionális befektetési, illetve finanszírozási lehetőségekről egyeztettek. A megbeszélés során szó esett a Cerberus globális magántőke-befektetési tevékenységéről, különösen a védelmi, ipari, energetikai és technológiai szektorokban megvalósuló beruházásokról, valamint azok lehetséges szerepéről a közép-európai gazdasági és ipari együttműködések erősítésében.

Sor került találkozóra James L. Jones nyugállományú tábornokkal, a Jones Group International alapítójával és elnökével, ahol stratégiai és biztonságpolitikai kérdésekről cseréltek véleményt. Emellett külön megbeszélés zajlott Jaime Walters-szel, a General Atomics alelnökével, amelyen a felek a jövőbeli magyar-amerikai védelmi együttműködési lehetőségeket vizsgálták.

Jászai Gellért szerint az egyeztetések összességében hozzájárultak a magyar–amerikai kapcsolatok további erősítéséhez, valamint a közös célok – a biztonság, az innováció és a gazdasági növekedés – előmozdításához.