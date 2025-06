A Pepsi-gyártás hazatér Magyarországra

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Megjegyezte, hogy az élelmiszeripar hazánkban amúgy is stratégiai ágazat, amelyik több mint 140 ezer embernek ad munkát. „Az elmúlt tíz évben 287 nagy élelmiszeripari beruházás jött létre Magyarországon a kormány támogatásával, összességében 1400 milliárd forint értékben, és ezek is hozzájárultak ahhoz nagymértékben, hogy tíz esztendő alatt eljutottunk oda, hogy ma egymillióval többen állnak munkában, mint egy évtizeddel ezelőtt” – mondta. „Ennek a sok-sok élelmiszeripari beruházásnak az egyik következménye az lett, hogy ez az ágazat valóban válságálló lett, hiszen a Covid alatt sem volt például ellátási probléma Magyarországon” – tette hozzá.

Fontosnak nevezte, hogy a Szentkirályi továbbra sem oldódott fel az olasz Mattoni 1873-mal folytatott nemzetközi együttműködésben, magyar tudott maradni. Úgy, ahogyan a Pepsi-gyártás hazahozatala is nemcsak egy 11 milliárd forintos beruházás, hanem egy fontos érzelmi kérdés, úgy ez nekünk, magyaroknak érzelmi kérdés, hogy a felépített magyar brandek valóban magyar brandek maradjanak" – szögezte le.

Külön kitért a környezetvédelmi szempontokra is, kiemelve, hogy a kamionoknak ezentúl másfél millió kilométerrel kevesebbet kell megtenniük, ráadásul bővítették a víztisztítómű kapacitását és kiépült egy szennyvízkezelő üzem is.

