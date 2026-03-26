A Pro-Solum spéci betonnal rukkol majd elő

A hazai tulajdonú Pro-Solum speciális beton előállítására alkalmas gyárat épít Bagon, ami kiválthatja az eddigi importot, s ezáltal tovább erősítheti a magyar gazdaság egyik tartóoszlopának számító építőipart – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen az MTI jelentése szerint.

A tárcavezető a Pro-Solum friss beruházásának alapkőletételén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú építőipari vállalat speciális beton előállítására alkalmas üzemet épít 2,5 milliárd forintért, amihez a kormány 625 millió forint támogatást nyújt.

Szijjártó Péter beszédében üdvözölte, hogy ennek nyomán a magyar építőipar az eddigi főként ausztriai import helyett ezentúl hazai gyártású, magyar mérnöki tudással előállított speciális betont is használhat majd.

„Az építőipar igen fontos tartóoszlopa a magyar gazdaságnak, ezért kiemelten fontos, hogy az építőipar versenyképességét azon keresztül is fejlesszük, hogy a szükséges alapanyagok az építőipar számára jó minőségben, magyar gyártással rendelkezésre álljanak” – fogalmazott. Kifejtette, hogy a 350 ezer embernek munkát adó, tavaly 8400 milliárd forintnyi termelési értéket felmutató ágazat versenyképességének további erősítése az egész magyar gazdaság teljesítményére is pozitív hatással van.