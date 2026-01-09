A Questor kényes iratai veszélyes helyre kerülhettek

A nyilvánosság elől rejtve folyik a kisbefektetők tömegeit megkárosító egykori Quaestor-vállalatok felszámolása. A kevés maradék vagyon pusztul, miközben kényes iratok tűnhetnek el – írja a HVG.

„Kérjük a tisztelt felszámolóbiztos úr válaszát, hogy mi indokolja az ilyen kétes múlttal rendelkező irattározó céggel való további üzleti kapcsolat fenntartását” – írta novemberben két hitelező, az Arra-Bonium Kft. és a Vin-Faktor Zrt. az állami Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. színeiben eljáró Szilágyi István felszámolónak. A HVG birtokába jutott levél azután született, hogy az egykori Quaestor-birodalom befektetőcége, a Quaestor Invest Kft. felszámolója hároméves késéssel közzétette a közbenső mérlegét.

Archív felvétel: a Questor vezér Tarsoly Csaba a Fővárosi Törvényszéken

Fotó: MTI

A két – amúgy szakmabeli, részben volt bankosok kezében lévő – hitelező megkérdőjelezte a beszámoló hitelességét. A fő indok: az adós társaság „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű”, s „visszafordíthatatlan károkat okozhat, amennyiben az iratanyag őrzése meghiúsul, és üzleti titkot, valamint személyes adatokat tartalmazó iratok kerülnek arra nem jogosult kezéhez”.

Több tízezer oldalnyi dokumentum sorsáról van szó. A 2022. december 10-étől 2025. szeptember 30-áig tartó időszakra kalibrált közbenső mérlegből kiderül, hogy a győri ETO-stadion területén 400 doboznyi, a Quaestor-cégekre vonatkozó iratanyagot találtak, aminek az „elszállítására, kezelésére, válogatására és őrzésére” a kaposvári, fő tevékenységként adószakértő Pengar Kft.-vel kötött szerződést az állami felszámoló. Ezután az iratokat megutaztatták, a tárolás helyeként ugyanis egy isaszegi címet jelöltek meg, s ott egy alvállalkozót: a Dalkot Kft.-t.

Utóbbi fő profilja a levéltári, könyvtári tevékenység, de békésen megfér mellette a ló- vagy kecsketenyésztés is. Arról semmit nem tudni, milyen iratok ezek mikor, hogyan és miért kerültek egyáltalán a stadionba – írja a HVG.

A kétes iratkezelés azonban csak az egyik oka annak, hogy a két hitelező kifogásolja a Quaestor Invest mérlegét. Szerintük az állami felszámoló nem a hitelezők érdekében kezeli a leharcolt birodalom egyik utolsó, értékes vagyonelemét, a budapesti Báthory utca 4–6. szám alatti ikonikus székházat.