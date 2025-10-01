A Ryanair törli Tel-Aviv-i járatait télen

Legfrissebb közleményükből kiderül, számukra a Ben Gurion repülőtér nem erősítette meg a 2026-os nyári menetrendre vonatkozó (S26) résidőket, és nem garantálta az alacsony költségű T1 terminál elérhetőségét.

Hozzáteszik ezen kívül, hogy

tapasztalatuk szerint idén nyáron többször is megszakadtak a járatok a biztonsági helyzet miatt, és a reptér három alkalommal is bezárta az olcsóbb T1 terminált, így a Ryanairt a magasabb díjú T3-ba kényszerítették, ami veszteségessé tette a jegyárakat.

A Ryanair közleményében hangsúlyozta: addig nem térnek vissza Tel-Avivba, amíg a reptér nem garantálja a a szerződésben meghatározott résidők megtartását és a T1 folyamatos működését.

A döntés mintegy egymillió ülőhely és 22 útvonal kiesését jelenti a téli szezonban – írja a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Turizmusonline.hu.