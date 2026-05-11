2p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Vállalatok Média

A reklámadó kivezetését kérik az új kormánytól a szakmai szervetek

mfor.hu

A meghozott döntést üdvözlik.

A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei üdvözlik, hogy a Tisza-kormány első intézkedési között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével a reklámadó kulcsa 0 százalékos lesz 2026. július 1. után is, ahogyan az a Magyar Közlöny május 10-i számában már meg is jelent – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben.

Mint írták, bíznak abban, hogy a Reklámszövetség megalapozott érvei alapján a Tisza-kormány a reklámadót végérvényesen is ki fogja vezetni, ugyanis csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám- és médiaipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot.

Végleg el kéne törölni a reklámadót?
Végleg el kéne törölni a reklámadót?
Fotó: Pexels

12 éves történet

A kommunikációs iparágat sakkban tartó különadót a Fidesz-kormány 2014. július 1-jén szakmai egyeztetés nélkül vezette be a költségvetés kipótlásának szükségességére hivatkozással, de valójában politikai és üzleti célokat szolgálva. A Reklámszövetség a reklámadó felmerülésekor a szakmai tiltakozás élére állt és közel 12 éve rendületlenül hangoztatta tiltakozását és próbálta eljuttatni az előző kormány döntéshozói számára megalapozott ellenérveit szakmai párbeszédet szorgalmazva, de lehetőség híján leginkább egyéb fórumokon és a sajtó hasábjain érvelt, továbbá az Európai Bizottsághoz benyújtott észrevételekkel élt. Az MRSZ mindig csak félsikernek könyvelte el, hogy 2019-től többnyire évenként hosszabbítgatták a 7,5 százalékos adókulcs felfüggesztését, azaz a 0 százalékos adókulcs érvényességi idejét. A Magyar Reklámszövetség megingathatatlan abban a véleményében, hogy a reklámadó káros nem csak a reklámiparra – különösen a hazai médiavállalatok működésére és profitabilitására –, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is.

Bár a szakma most fellélegezhet a friss törvény alapján – hiszen a reklámadó adókulcsa idén július 1-től is az adóalap 0 százaléka lesz –, de az MRSZ szerint a piac számára az jelentene teljes megnyugvást, ha a reklámadó törvény véglegesen kivezetésre kerülne.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Gigantikus bírsággal nézhentek szembe idehaza az ipari szennyezők

Gigantikus bírsággal nézhentek szembe idehaza az ipari szennyezők

Az élő környezetért felelős tárca leendő vezetője számolt be erről.

Joseph Blatter

Anno belebukott egy korrupciós botrányba, most beleszállt az utódjába a volt FIFA-elnök

Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót, és úgy vélekedett, a FIFA jelenleg diktatúraként működik.

Agilitás és AI bevezetés: a kettős transzformáció, amely valóban versenyképessé tesz

Miközben a legtöbb vállalat még az AI bevezetésén gondolkodik, a valóban előremutató kérdés már egészen más: felkészült-e egyáltalán a szervezet arra, hogy az AI-ban rejlő lehetőségeket ki tudja aknázni? A válasz sokakat meglephet.

Magyar Péter helyett az öccse lett a kormányfő cégének új vezérigazgatója

Magyar Péter helyett az öccse lett az új kormányfő cégének vezérigazgatója

Az LLM Zrt. tulajdonosa változatlanul Magyar Péter, csak a vezérigazgatói pozícióról mondott le a Tisza Párt elnöke.

Barátság, szerb bevásárlás, horvát viták, hatósági benzinár – így sikerült a Mol első negyedéve

Barátság, szerb bevásárlás, horvát viták, hatósági benzinár – így sikerült a Mol első negyedéve

Hernádi Zsolt mindenesetre büszke.

Tovább alkudozhat a Mol a szerbekkel

Tovább alkudozhat a Mol a szerbekkel

Egyelőre nem jutottak dűlőre.

Feljelentést tesz az ÁSZ a Matolcsy-körhöz köthető újabb ügy miatt

Feljelentést tesz az ÁSZ a Matolcsy-körhöz köthető újabb ügy miatt

Befejeződött a METU átvilágítása.

Kiderült, kik Magyarország legvonzóbb munkáltatói

Kiderült, kik Magyarország legvonzóbb munkáltatói

Tizenharmadik alkalommal díjazták Randstad Awarddal Magyarország legvonzóbb munkáltatóit. A Randstad Employer Brand Research 2026-os kutatásából kiderül, hogy a magyar munkavállalók továbbra is tudatos, következetes elvárásrendszer alapján választanak munkahelyet: fontos számukra a fizetés, a kellemes légkör, a biztonság, a munka-magánélet egyensúlya és egyre inkább a karrierépítés lehetősége is.

Palkovics László szerint a kormányüléseken téma volt az akkugyárak szennyezése, Szijjártó Péter leköszönő minisztériuma reagált

Utolsó reakcióját tehette meg az akkugyárak ügyében Szijjártó Péter leköszönő minisztériuma

Nem cáfolta a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Telexnek Palkovics László egykori ipari és technológiai miniszter kijelentését, miszerint a kormányüléseken többször is tárgyaltak az akkugyárak szennyezéseiről. A KKM szerint Palkovics kijelentése nem áll ellentmondásban Szijjártó korábbi nyilatkozatával.

Meghalt Ted Turner

A neves médiavállalkozó 87 éves volt.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG