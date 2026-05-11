A reklámadó kivezetését kérik az új kormánytól a szakmai szervetek

A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei üdvözlik, hogy a Tisza-kormány első intézkedési között a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésével a reklámadó kulcsa 0 százalékos lesz 2026. július 1. után is, ahogyan az a Magyar Közlöny május 10-i számában már meg is jelent – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben.

Mint írták, bíznak abban, hogy a Reklámszövetség megalapozott érvei alapján a Tisza-kormány a reklámadót végérvényesen is ki fogja vezetni, ugyanis csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám- és médiaipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot.

12 éves történet

A kommunikációs iparágat sakkban tartó különadót a Fidesz-kormány 2014. július 1-jén szakmai egyeztetés nélkül vezette be a költségvetés kipótlásának szükségességére hivatkozással, de valójában politikai és üzleti célokat szolgálva. A Reklámszövetség a reklámadó felmerülésekor a szakmai tiltakozás élére állt és közel 12 éve rendületlenül hangoztatta tiltakozását és próbálta eljuttatni az előző kormány döntéshozói számára megalapozott ellenérveit szakmai párbeszédet szorgalmazva, de lehetőség híján leginkább egyéb fórumokon és a sajtó hasábjain érvelt, továbbá az Európai Bizottsághoz benyújtott észrevételekkel élt. Az MRSZ mindig csak félsikernek könyvelte el, hogy 2019-től többnyire évenként hosszabbítgatták a 7,5 százalékos adókulcs felfüggesztését, azaz a 0 százalékos adókulcs érvényességi idejét. A Magyar Reklámszövetség megingathatatlan abban a véleményében, hogy a reklámadó káros nem csak a reklámiparra – különösen a hazai médiavállalatok működésére és profitabilitására –, hanem a teljes magyar gazdaságra nézve is.