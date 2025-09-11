Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Európai Unió Oroszország Paks Paksi Atomerőmű Roszatom

A Roszatom szűkszavúan reagált az Európai Bíróság döntésére

mfor.hu

A paksi atomerőmű bővítési projektjének orosz fővállalkozója is megszólalt a már folyó munkálatokkal kapcsolatban.

Ahogy korábban írtuk kulcsfontosságú döntés született csütörtökön, ugyanis az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a Paks II.-nek nyújtott magyar állami támogatás európai bizottsági jóváhagyását. A testület honlapján közzétett ítélet szerint az Európai Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal, ha a két új reaktor megépítésére irányuló szerződést közvetlenül valamely orosz vállalkozásnak ítélik oda.

Folytatja

„A Roszatom magyar partnereivel közösen folytatja a Paks II. Atomerőmű projekt megvalósítását. A projekt fontos a magyar gazdaságnak; az atomerőmű üzembe helyezése stabil, megfizethető áramforrást biztosít az ország számára. A Roszatom Állami Vállalat számára továbbra is elsődleges feladat a projekt megvalósítása a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően és a szerződéses kötelezettségek teljes betartásával” – közölte a válallat.

Szijjártó Péter üzent Paks II.-ről: ne bontsanak pezsgőt az ellendrukkerek!

A külügyminiszter reagált az Európai Bíróság ítéletére.

Élesben is elindult az MNB új dobása: aláírták az első ilyen hitelt

Egy országszerte ismert borászat kapta.

Döntött az uniós bíróság: óriási gyomrost kapott Paks II. építése

Fontos döntést hoztak meg.

Fontos döntést hoztak meg. 

Nincs egyedül az OTP – itt van, melyik bankok támadták be a kamatstopot

Több neves vállalat.

Több neves vállalat.

