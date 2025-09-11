A Roszatom szűkszavúan reagált az Európai Bíróság döntésére

Ahogy korábban írtuk kulcsfontosságú döntés született csütörtökön, ugyanis az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a Paks II.-nek nyújtott magyar állami támogatás európai bizottsági jóváhagyását. A testület honlapján közzétett ítélet szerint az Európai Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal, ha a két új reaktor megépítésére irányuló szerződést közvetlenül valamely orosz vállalkozásnak ítélik oda.

Folytatja

„A Roszatom magyar partnereivel közösen folytatja a Paks II. Atomerőmű projekt megvalósítását. A projekt fontos a magyar gazdaságnak; az atomerőmű üzembe helyezése stabil, megfizethető áramforrást biztosít az ország számára. A Roszatom Állami Vállalat számára továbbra is elsődleges feladat a projekt megvalósítása a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően és a szerződéses kötelezettségek teljes betartásával” – közölte a válallat.