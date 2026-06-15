A Samsung most már együttműködne a gödiekkel

A Samsung SDI közölte: a vállalat a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-mérési eredményeket közzéteszi, gyűjti a lakosok visszajelzéseit és ezek alapján határozza meg a további fejlesztéseket. Az akkumulátorgyár negyedévente lakossági fórumokon egyeztetne a Gödön élőkkel. Az intézkedéscsomag konkrét lépéseket és új beruházásokat tartalmaz, amelyek fő célja a környezet- és zajvédelem.

A helyi lakosok igényein és kérésein alapuló akcióterv hét területen tervez fejlesztéseket: zajvédelem, levegőminőség, felszín alatti vizek és talaj, szennyvíz, ipari vízfelhasználás, munkahelyi környezet, valamint vállalati társadalmi felelősségvállalás.

A dél-koreai cég állítása szerint az intézkedéscsomag alappilére a folyamatos, valós idejű zaj- és levegőminőség-felügyeleti rendszerek kiépítése. A zajvédelem terén a Samsung gödi gyára kéthavonta – külső szakértők által hitelesített méréseiken felül – közösen végez zajméréseket a helyi civilekkel. Emellett a lakók visszajelzései alapján kijelölt pontokon augusztus végéig zajmérő eszközöket telepít, hogy hatékonyan kezelhesse a lakók észrevételeit.

Közölték, hogy gyűjteni fogják a lakossági észrevételeket annak érdekében, hogy a további fejlesztések ezek alapján valósulhassanak meg. Módosul a teherautó forgalom: a vállalat a lakóövezetektől távolabb vezeti át a működéséhez kapcsolódó teherforgalmat, csökkentve ezzel a zajterhelést. Folytatják a zajcsökkentő létesítmények – zajfalak és csillapítószerkezetek – telepítését is.

Tájékoztatásuk szerint a Samsung gödi gyára rendszeresen méri a környező légszennyezettséget, a külső szakértők által hitelesített értékek jóval a jogszabályi határok alatt maradnak. Az átláthatóság fokozása érdekében a gyár területén kívül is levegőminőség-mérő rendszert alakítanak ki, amelynek adatait a lakosok valós időben követhetik nyomon.

A gödi üzem folyamatosan ellenőrzi a szennyezőanyag-kibocsátási szinteket a gyár körüli területek felszín alatti vizeiben és talajában. Az értékek jóval a jogszabályi határok alatt maradnak – közölte a cég.

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(MT)