A Sole-Mizo Zrt. tejtermékein is megtalálható a minőség garanciájának jele

A Sole-Mizo Zrt. továbbra is a minőségre és a folyamatos fejlődésre összpontosít, a termékei pedig minden nap megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak.

A Sole-Mizo Zrt. szerint a védjegy nemcsak a fogyasztók számára jelent garanciát, hanem a gyártóknak is megéri törekedni rá. „Tehát ezért tudom ajánlani más gyártóegységeknek is a KMÉ-védjegy használatát, így hat védjegy tulajdonosként, mert a fogyasztók számára ez egy hozzáadott előnyt jelent” – hangsúlyozta a minőségbiztosítási vezető.

A vállalat célja, hogy a jövőben további tejtermékekre is kiterjessze a minősítést, hiszen a védjegy nemcsak elismerés, hanem garancia is a fogyasztók számára.

A Sole-Mizo Zrt. neve egyet jelent a minőséggel és tradícióval. A vállalat négy magyarországi gyárába évente 400 millió liter tej érkezik be, amelyet 1200 dolgozó közreműködésével dolgoznak fel. A márka hosszú évek óta meghatározó szereplője a hazai tejiparnak, és ezt erősíti tovább a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy, mely már hat Mizo terméken is megtalálható.

