A Soós Tészta Kft. megbízható minőséget nyújt

„Aki jó minőséget gyárt, és ezt szeretné is kommunikálni a fogyasztók felé, annak elengedhetetlen, hogy rendelkezzen a KMÉ-védjeggyel” – mondta Soós Brigitta.

A Soós Tészta Kft. számára a KMÉ-védjegy nem csupán egy minőségi elismerés, hanem lehetőség arra is, hogy a magyar élelmiszeripar szereplőivel együtt bizonyítsák: a hazai termékek kiemelkedőek.

A Soós Tészta Kft. 100 százalékban magyar tulajdonú családi vállalkozás. A cég hitvallása a hagyomány és a minőség megőrzése, miközben a korszerű és előremutató technológiák iránti elkötelezettségük révén a jövőnek is gyártanak.

