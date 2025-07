A Spar zöld jövőt épít mindannyiunkért

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgadászt, egyetemi tanárt!

A Spar munkatársai is érzik, hogy számítanak. 2024-ben 17 milliárd forintot fordítottak bérfejlesztésre, és egyre több képzéssel segítik a kollégáikat – mert egy fenntartható jövőhöz elkötelezett kollégák is kellenek.

Hazai kistermelők támogatása, helyi finomságok, friss magyar áruk: ezek a Spar kínálatának szerves részei. A Régiók Kincsei programmal például egyre több magyar kézműves termék kerül a polcokra, ráadásul az élelmiszerek több mint 90 százaléka hazai beszerzési forrásokból származik.. Vásárlás közben tehát nemcsak magadnak, hanem a magyar gazdaságnak is jót teszel.

A Spar nem csak a környezetre figyel. 2024-ben közel 220 millió forintot fordítottak jótékony célokra, és több mint 26 000 családnak segítettek karácsonykor az „Adni Öröm!” kampány révén. A „Mancs a bajban” akcióban menhelyi kedvencekhez is eljutott a segítség – több ezer kilogrammnyi állateledel formájában.

A Spar-nál hisznek abban, hogy a fenntarthatóság nem luxus – hanem tudatos választás. Ezért szervezték 2019-ben egységes keretbe ilyen irányú törekvéseiket a „Spar – a fenntartható jövőért” szlogen alá. Ez az átfogó szemlélet nemcsak a bolygónk jövőjét szolgálja, de neked is segít abban, hogy vásárlóként jó döntéseket hozz. A témában még önálló weboldalt is létrehoztak , ahol mindent megtalálsz a legfrissebb fenntarthatósági lépéseikről.

Tudtad, hogy bevásárlás közben is tehetsz a bolygóért? A Spar fenntarthatósági programjaival minden apró lépés számít – és ebben te is részt vehetsz.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!