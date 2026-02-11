4p
Vállalatok Euronics

A stadionélmény beköltözik a nappaliba: Így rajzolja át a 2026-os világbajnokság a televíziós piacot

PR

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nem csupán a sportvilág, hanem a globális szórakoztatóelektronikai piac számára is az év legmeghatározóbb katalizátora. A gazdasági folyamatok és a fogyasztói szokások változása azt mutatja, hogy a vásárlók a bizonytalanabb piaci környezetben is hajlandóak áldozni a prémium minőségre, ha az tartós technológiai értéket képvisel. A gyártók közötti verseny minden eddiginél élesebb, hiszen a fejlesztések fókusza a puszta méreten túlmutatva az AI-képfeldolgozásra és az energiahatékonyságra került. Ebben a feszített piaci környezetben két meghatározó ázsiai szereplő stratégiája rajzolja ki a legtisztábban az otthoni szórakoztatás jövőjét. 

 

A sportesemények mint a technológiai váltás motorjai

A globális sportesemények hagyományosan a televízió-eladások legfőbb hajtóerejét jelentik, de 2026-ban már egy új típusú vásárlói igény rajzolódik ki. A fogyasztók már nem egyszerűen egy nagyobb készüléket szeretnének, hanem olyan központi eszközt, amely hibátlanul kezeli a nagy felbontású és rendkívül gyors mozgású közvetítések technikai elvárásait. A hazai piacon is látható, hogy a korábban luxusnak számító, 65 col feletti kategória vált az új sztenderddé. Ez a változás arra készteti a fejlesztőket, hogy a fizikai méret növelése mellett a válaszidő csökkentésére és a színek valósághű visszaadására koncentráljanak.

Óriási kijelzők mindenki számára

A Hisense televíziók az utóbbi időszakban tudatosan építették fel piaci pozícióikat, kihasználva a legnagyobb futballtornák hivatalos partnerségében rejlő lehetőségeket. Stratégiájuk alapja, hogy a korábban csak a legdrágább modellekben elérhető megoldásokat, például a Mini-LED technológiát, szélesebb vásárlói rétegek számára is elérhetővé teszik. Ez a fejlesztés kiemelkedő fényerőt és a tűéles kontrasztot biztosít még egy világosabb nappaliban is, ami kulcsfontosságú a délutáni meccsek nézésekor. A márka kifejezetten azokat célozza meg, akik hatalmas, akár 100 colos képernyőn szeretnék átélni a mérkőzéseket anélkül, hogy ez megfizethetetlen kiadást jelentene számukra.

Mesterséges intelligencia és tökéletes képminőség

Ezzel párhuzamosan az LG televíziók a prémium szegmensben, különösen az önvilágító pixeleket használó OLED technológiával őrzik vezető szerepüket. Ez a megoldás olyan mély feketét és színhűséget garantál, amely a legmagasabb mércét állítja fel a piacon. A 2026-os modellekbe épített processzorok már mesterséges intelligencia segítségével elemzik a sportközvetítések képkockáit, így küszöbölik ki a gyors mozgásoknál tapasztalható elmosódottságot. Ez a fajta technológiai precizitás biztosítja, hogy a nézők a leggyorsabb labdameneteknél is minden részletet tisztán lássanak, ami elengedhetetlen a tökéletes élményhez.


Fotó: freepik.com

Hosszú távú befektetés az otthoni szórakozásba

A televízió vásárlása ma már sokkal inkább tekinthető tartós befektetésnek, mint egyszerű eszközbeszerzésnek. A készülékek központi szerepet töltenek be az otthonok digitális világában, és a folyamatos szoftverfrissítéseknek köszönhetően évekig megőrzik értéküket. A döntések során egyre fontosabb a streaming szolgáltatások egyszerű elérése és az alacsony energiafelhasználás is. A piaci elemzések azt mutatják, hogy a minőségi tartalomfogyasztás iránti vágy a gazdasági ciklusoktól függetlenül erős marad, mivel az otthon átélt közösségi élmény értéke felértékelődött.

Amennyiben Ön is szeretné a legmodernebb technológiával várni a következő nagy gólokat, érdemes szakértő segítségét kérnie a választáshoz. Az Euronics áruházaiban és webshopjában a legújabb modellek széles választéka várja az érdeklődőket. Tapasztalt tanácsadóik segítenek eligazodni a különböző kijelzőtípusok és funkciók között, hogy mindenki megtalálja az otthonához leginkább illő készüléket. Látogasson el hozzájuk, és válassza ki azt a televíziót, amely valódi közösségi élménnyé emeli a közös meccsnézést.

(x)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb kutatás bizonyítja, hogy idén sem bíznak a cégek a gazdaság felpattanásában

Újabb kutatás bizonyítja, hogy idén sem bíznak a cégek a gazdaság felpattanásában

A magyar munkaerőpiac szereplőinek bizalma tovább gyengült, miközben a vállalatok jóval óvatosabban terveznek, mint korábban – derül ki a Hays Hungary frissen publikált Salary Guide 2026 kiadványából.

Új vezérigazgató érkezik a Magyar Suzuki élére

Március elsejétől kezdi a munkát.

Jól hasít a luxusmárka, rekordok dőltek a Ferrarinál

Jól hasít a luxusmárka, rekordok dőltek a Ferrarinál

A Ferrari olasz sportautó-gyártó rekord nyereséggel és bevétellel zárta a tavalyi évet.

Sztrájk miatt egy napra megbénul a német multi

Sztrájk miatt egy napra megbénul a német multi

A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk, mert a pilóták és légiutas kísérők aznapra sztrájkot hirdettek.

Szijjártó Péter

Bővít az olasz transzformátorgyár Nagykanizsán

Száznegyven új munkahelyet teremt az olasz Meth-csoport új beruházása.

Újraindultak az MBH Bank rendszerei

Újraindultak az MBH Bank rendszerei

Az MBH Bank délután 4 órára befejezte a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását.

Már helyi jegyeket is lehet kapni a MÁVPlusz alkalmazásban

Már helyi jegyeket is lehet kapni a MÁVPlusz alkalmazásban

Az egyik legfontosabb újdonság a bérletvásárlás átalakítása, a vásárlási folyamat egyszerűbb, átláthatóbb lett, és jelentősen bővült az elérhető díjtermékek köre is

A Samsung jogi lépésekkel fenyegeti a sajtót

A Samsung jogi lépésekkel fenyegeti a sajtót

A Samsung SDI Magyarország gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

A Kormányhivatal szerint a Samsung gödi gyára nem volt veszélyes a környezetre

A Kormányhivatal szerint a Samsung gödi gyára nem volt veszélyes a környezetre

A Pest Vármegyei Kormányhivatal szerint valótlanságokat tartalmaz a Telex hétfői cikke.

Összeomlott az MBH rendszere, már az MNB is beavatkozik

Összeomlott az MBH rendszere, már az MNB is beavatkozik

A jegybank azonnali lépéseket tesz az MBH Bank Nyrt.-nél felmerült informatikai probléma rendezésére.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168