A Starschema-exit után: mit keres egy angyalbefektető?

Csillag Péter, a Starschema társalapítója, egykori vezetője és jelenleg a HUNBAN (Hungarian Business Angel Network) elnöke egy 13 milliárd forintos exit után angyalbefektetőként folytatta pályafutását. Vele beszélgetünk arról, hogyan indult az útja, mi volt a siker kulcsa, és mit keres egy befektető egy induló ötletben.
Megtudtuk, mennyire kockázatosak az angyalbefektetések, milyen hozamot lehet reálisan várni, és miben más ez a befektetési forma a hagyományos portfólióelemekhez képest. Szó volt arról is, hogy a hazai startup ökoszisztéma mennyire érett, van-e elég ígéretes projekt, illetve milyen iparágakban látja a legnagyobb lehetőségeket. De Csilag Péter beszélt arról is, a tőke mellett hogyan segít mentorálással és kapcsolatokkal és mit gondol a mesterséges intelligencia (AI) jövőbeli hatásáról a startupokra.
A beszélgetést itt nézheti meg:
Fejezetek:
00:00 Beköszönés
01:00 Hogyan indult Csillag Péter pályája?
03:55 A Starschema sztorija és a siker kulcsa
12:30 Szemléletváltás a menedzsmentben a kezdeti sikerek után
16:50 A 13 milliárdos exit története
24:00 Kiből lehet angyalbefektető? Kockázatok, sikerarányok és elvárt hozamok
32:50 Mit figyel egy angyalbefektető, amikor befektetési lehetőséget keres?
35:30 Angyalbefektetői matek, amit mindenkinek érdemes tudni
45:20 Ennél a befektetésnél is fontos az időzítés
50:10 Időtáv és likviditás
51:40 A hazai és régiós startup ökoszisztéma
55:15 Így lehet Ön is angyalbefektető
1:02:06 Az AI hatása az innovációkra: Egyszemélyes milliárd dolláros forgalmú vállalkozások – utópia vagy realitás?
1:09:05 Elköszönés
