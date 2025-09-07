Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A Starschema-exit után: mit keres egy angyalbefektető?

Izsó Márton - Veresegyházi Gábor

A Klasszis Podcastban Csillag Péter, a Starschema társalapítója, egykori vezetője, a HUNBAN (Hungarian Business Angel Network) jelenlegi elnöke volt a beszélgetőpartnerünk.

Csillag Péter, a Starschema társalapítója, egykori vezetője és jelenleg a HUNBAN (Hungarian Business Angel Network) elnöke egy 13 milliárd forintos exit után angyalbefektetőként folytatta pályafutását. Vele beszélgetünk arról, hogyan indult az útja, mi volt a siker kulcsa, és mit keres egy befektető egy induló ötletben.

Megtudtuk, mennyire kockázatosak az angyalbefektetések, milyen hozamot lehet reálisan várni, és miben más ez a befektetési forma a hagyományos portfólióelemekhez képest. Szó volt arról is, hogy a hazai startup ökoszisztéma mennyire érett, van-e elég ígéretes projekt, illetve milyen iparágakban látja a legnagyobb lehetőségeket. De Csilag Péter beszélt arról is, a tőke mellett hogyan segít mentorálással és kapcsolatokkal és mit gondol a mesterséges intelligencia (AI) jövőbeli hatásáról a startupokra.

A beszélgetést itt nézheti meg:

Fejezetek:

00:00 Beköszönés

01:00 Hogyan indult Csillag Péter pályája?

03:55 A Starschema sztorija és a siker kulcsa

12:30 Szemléletváltás a menedzsmentben a kezdeti sikerek után

16:50 A 13 milliárdos exit története

24:00 Kiből lehet angyalbefektető? Kockázatok, sikerarányok és elvárt hozamok

32:50 Mit figyel egy angyalbefektető, amikor befektetési lehetőséget keres?

35:30 Angyalbefektetői matek, amit mindenkinek érdemes tudni

45:20 Ennél a befektetésnél is fontos az időzítés

50:10 Időtáv és likviditás

51:40 A hazai és régiós startup ökoszisztéma

55:15 Így lehet Ön is angyalbefektető

1:02:06 Az AI hatása az innovációkra: Egyszemélyes milliárd dolláros forgalmú vállalkozások – utópia vagy realitás?

1:09:05 Elköszönés

