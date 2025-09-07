A Starschema-exit után: mit keres egy angyalbefektető?

Csillag Péter, a Starschema társalapítója, egykori vezetője és jelenleg a HUNBAN (Hungarian Business Angel Network) elnöke egy 13 milliárd forintos exit után angyalbefektetőként folytatta pályafutását. Vele beszélgetünk arról, hogyan indult az útja, mi volt a siker kulcsa, és mit keres egy befektető egy induló ötletben.

Megtudtuk, mennyire kockázatosak az angyalbefektetések, milyen hozamot lehet reálisan várni, és miben más ez a befektetési forma a hagyományos portfólióelemekhez képest. Szó volt arról is, hogy a hazai startup ökoszisztéma mennyire érett, van-e elég ígéretes projekt, illetve milyen iparágakban látja a legnagyobb lehetőségeket. De Csilag Péter beszélt arról is, a tőke mellett hogyan segít mentorálással és kapcsolatokkal és mit gondol a mesterséges intelligencia (AI) jövőbeli hatásáról a startupokra.

A beszélgetést itt nézheti meg:

Fejezetek:

00:00 Beköszönés



01:00 Hogyan indult Csillag Péter pályája?



03:55 A Starschema sztorija és a siker kulcsa



12:30 Szemléletváltás a menedzsmentben a kezdeti sikerek után



16:50 A 13 milliárdos exit története



24:00 Kiből lehet angyalbefektető? Kockázatok, sikerarányok és elvárt hozamok



32:50 Mit figyel egy angyalbefektető, amikor befektetési lehetőséget keres?



35:30 Angyalbefektetői matek, amit mindenkinek érdemes tudni



45:20 Ennél a befektetésnél is fontos az időzítés



50:10 Időtáv és likviditás



51:40 A hazai és régiós startup ökoszisztéma



55:15 Így lehet Ön is angyalbefektető



1:02:06 Az AI hatása az innovációkra: Egyszemélyes milliárd dolláros forgalmú vállalkozások – utópia vagy realitás?

1:09:05 Elköszönés

