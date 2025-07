A Suzuki jókora állami segítséggel bővült Esztergomban

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A miniszter érintette azt is, hogy a japán vállalatok mára a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban, csaknem kétszáz cég közel harmincezer embernek ad munkát.

A miniszter kifejtette, hogy a Suzukinak is nagyban köszönhető, hogy a magyar autóipar folyamatosan újabb rekordokat dönt, s a termelési értéke tavaly már elérte a 13 ezer milliárd forintot. Szavai szerint ez azt mutatja, hogy „a hazai gazdaság gerincoszlopa jó és stabil állapotban van”.

Arra is kitért, hogy tavaly mintegy 13-14 százalékos részesedéssel ismét a Suzuki lett a piacvezető az új autók eladásában Magyarországon, immár 21. alkalommal.

Üdvözölte, hogy a vállalat beszállítóinak több mint egyharmada magyar cég, a fejlesztések pedig ezáltal komoly lehetőséget jelentenek a hazai kis- és közepes vállalkozások számára is.

Kiemelte, hogy a digitalizáció, az automatizáció fokozásával megerősítik Magyarország vezető szerepét a globális autóiparban, illetve rámutatott, hogy Európában kizárólag Esztergomban rendelkezik gyárral a Suzuki, így nem csoda, hogy logisztikai központ is működik itt, valamint informatikai szolgáltatásokat is nyújtanak.

