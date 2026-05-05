A szakmai szervezetek szerint nem igaz, hogy valós verseny zajlott volna az Orbán-rendszer alatt a reklám- és médiapiacon

Az a narratíva, amely a közbeszerzési piacon kialakult helyzetet szakmai versenyként írja le, érdemben elfedi azokat a strukturális problémákat, amelyek az elmúlt években meghatározták a szektor működését – fogalmaznak a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben.

Az állami kommunikációs költések utóbbi 5-10 évben sokszorosára felturbózott mértéke, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) egyoldalú és kirekesztő tendereztetési gyakorlata, valamint a kapcsolódó közpénzek elköltésének módja jelentős piactorzító hatással járt a reklám- és médiaipar működésére.

A közbeszerzési piacon kialakult dominancia – a kommunikációs szakma működésével össze nem egyeztethető módon – nem a nyílt, transzparens verseny és szakmai teljesítmény mentén szerveződött, bizonyos esetekben etikai és morális határokat is átlépett. Ez túl azon, hogy állampolgárok széles körét vezette félre, jelentős károkat okozott az iparág szakmai alapú, versenypiaci szereplői számára.

Ez a működés nemcsak gazdasági értelemben okozott kárt, hanem a szakmai minőség, az innováció és a hiteles kommunikáció rovására is ment. A kommunikációs iparág értékét a valós szakmai munka, a kreatív és stratégiai hozzáadott érték, valamint a verseny biztosítja. Ennek hiánya irreális árazással, fizetésekkel és juttatásokkal, szakmai tévképzetekkel torz képet alakított ki az iparágról és aláásta a bizalmat a megrendelői és társadalmi oldalon egyaránt.

A MAKSZ és az MRSZ kiáll a szakmai alapú, objektív, transzparens tendereztetés és az adatalapú, szakmai elvek mentén optimalizált kommunikációs tervezés és médiavásárlás mellett úgy az állami költések, mint a versenypiaci szereplők esetén, valamint a hirdetők és partnereik közötti korrekt együttműködés érdekében. Mindehhez olyan üzleti és szabályozási környezet kialakítása szükséges amely helyreállítja a versenyt, erősíti a bizalmat, valamint segíti a hazai kommunikációs iparág fenntartható fejlődését.

“Olyan adózási, jogi és versenykörnyezetre van szükség, mely biztosítja a gazdaság hosszú távú, stabil és folyamatos fejlődését, ezáltal erősödhet az üzleti és a fogyasztói bizalom, így a vállalatok nagyobb befektetéseket, beruházásokat vállalnak, többek között a hosszabb távú erőteljesebb kommunikációba, márkaépítésbe. Egyúttal saját magunknak, az iparági szereplőknek is újra kell gondolnunk egyes kérdéseket a piac normalizálása és fenntartható fejlődése érdekében"

- tette hozzá Novák Péter, a Reklámszövetség elnöke.

“A MAKSZ 30 éves fennállása óta a kommunikációs ipar egészének fejlődéséért és tisztaságáért dolgozik, és ennek megfelelően elutasít minden olyan gyakorlatot, amely nem a szakmai alapú, átlátható és fair piaci működést erősíti. Meggyőződésünk, hogy a piac helyreállításához egy olyan külső befolyástól mentes közbeszerzési gyakorlat szükséges mely minden, a feltételeknek megfelelő piaci szereplő számára valós esélyt biztosít az indulásra transzparens és korrekt értékelési szempontrendszer és folyamat mentén. A felelős megrendelői működés része, hogy az ügynökségek által végzett szakmai munka értéke elismerésre kerüljön, ideértve a tenderfolyamatok során végzett komplex, nagymennyiségű ügynökségi munkát is”

– egészítette ki Blaskó Nikolett, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége elnöke.

A két szakmai szervezet kész aktív szerepet vállalni minden olyan szakmai egyeztetésben és együttműködésben, amely a fenti célokat szolgálja, legyen szó piaci szereplőkről vagy állami döntéshozókról – zárják soraikat.