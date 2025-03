A szombathelyi MCC központot a Brüsszelben járatos cég újíthatja fel

Közbeszerzést írtak ki a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szombathelyi oktatási központjának átalakítására és felújítására. Az épület helyi egyedi védelem alatt áll, műemléki környezettel határos, régészetileg érintett területen fekszik, ezért biztonsági és egészségvédelmi koordinátort is biztosítania kell a nyertes cégnek. Az épület a századelő késő szecessziós stílusában épült, ezért különös gondot fordítanak a főhomlokzatra, valamint a külső és meglévő belső nyílászárók restaurálására. Az 1267 négyzetméteres telken álló épületben 983 hasznos alapterület van.

A 14 hónap alatt elvégzendő megbízást a Laterex Zrt. kapta meg, a szerződés értéke 1,2 milliárd forint.

A budapesti Laterex Zrt. végezhette el a magyar kormány Brüsszelben, a belga miniszterelnöki hivatallal átellenben vásárolt szép nagy saroképületének a felújítását is, 2,1 milliárd forintért.

Ilyen volt - ilyen lesz a szombathelyi MCC központ

Fotó: Facebook

Bár a jelentős, 1 milliárd forintos alaptőkéjű cég friss, 2024-es adatai még nem jöttek ki, így is érzékelhető a hatalmas ugrás, amelyen pár év alatt átment. A 2019-ben még 13,2 milliárdos nettó árbevételüket 2023-ra 41 milliárdra tornászták fel, ami 7,4 milliárdos profitot eredményezett.

A Laterex Zrt. az elmúlt időben nagyot megy, igen sok megbízást nyert el közbeszerzéseken. Csak idén megkapták a zebegényi Millenniumi Pavilon felújítását 1,8 milliárd forintért, az esztergomi volt Vármegyeháza belső korszerűsítését 28,3 milliárdért, a Balog Zoltán református püspök egyházkerületében található Váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium fejlesztését 1,7 milliárdért, a Magyar Táncművészeti Egyetem C épületének korszerűsítését 1,4 milliárd forintért, a budaörsi Pagony Óvoda felújítását és bővítését pedig 1,1 milliárdért.

Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő szerint az MCC ingatlanfelújításai során gyakori, hogy különféle indokokkal kizárják a legolcsóbb ajánlatokat a tendereikről. Ezzel kapcsolatban a politikus tavaly októberben nyújtott be írásbeli kérdést az MCC közbeszerzései kapcsán Polt Péter legfőbb ügyésznek.

Az MCC szerint azonban „minden tenderüket jogszerűen folytatták le”.

A nyertes a felcsúti akadémia támogatója is egyben

A cég többször is dolgozott már együtt Mészáros Lőrincékkel. A ZÁÉV-el együtt építették fel a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot, és közösen húzták fel a városban a Szentlélek templomot is. De a debreceni Latinovits és Csokonai Színházak felújítása is hozzájuk kötődik, vagy a tatai Eszterházy-kastély 1,7 milliárdos korszerűsítése.

A Laterex Zrt. tulajdonosa a Primogen Holding Kft., amely többségi tulajdonosa a G-Hold-Invest Kft.-n keresztül a Gerencsér család. 2024-ben egyébként építményüzemeltetésre alapítottak közös vállalkozást a WHB Befektetési Kft.-vel, miután a Dunakeszi Diáknegyed felépítése után úgy döntöttek, hogy szorosabban is együttműködnek Paár Attila és a Gerencsér család cégcsoportjai.

A Latarex Zrt.-ről azt is tudni lehet, hogy a felcsúti akadémia egyik bőkezű támogatója volt, amikor a cég 2017-ben a költségvetés helyett 22 millió forintot inkább a felcsúti utánpótlásnevelés javára fizetett be.