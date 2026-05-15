A túladóztatott OTP-t a külföldi leányai mentették meg

Az OTP Bank az első negyedévben 176,970 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredményt ért el, ami 6 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál, és 40 százalékkal az előző három hónap eredményénél – közölte a bankcsoport a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az adózás utáni eredmény 324 milliárd forintot tett ki, a teljes évre egy összegben elkönyvelt speciális tételek időarányos figyelembe vételével. Ha ezek a teljes évre az év elején egy összegben elkönyvelt speciális tételek – közöttük a banki különadók, az extraprofitadó, és a pénzügyi szervezetek különadója – időarányosan kerültek volna elszámolásra, akkor az első negyedéves adózás utáni eredmény 147 milliárd forinttal lett volna magasabb.

A gyorsjelentés összefoglalója szerint az OTP-csoport 2026 első negyedévében folytatta kiváló pénzügyi teljesítményét: 3,4 százalékkal bővültek a teljesítő hitelvolumenek, miközben a tőkearányos megtérülés elérte a 23,5 százalékot a speciális terhek időarányos elszámolását feltételezve. A hitelminőségi mutatók tovább javultak az első negyedévben, miközben a csoport továbbra is erős likviditási és tőkemutatókkal rendelkezik.

A jelentés szerint a bank földrajzi szegmensei nyereséget termeltek az időszakban, a külföldi profit-hozzájárulás 99 százalékos volt. Az összes kockázati költség több mint felére, 15,4 milliárd forintra esett vissza, mivel az első negyedévben az egyéb kockázati költségek soron a magyar és bolgár bank könyveiben lévő orosz állampapírokon és kapcsolódó kitettségeken fennálló értékvesztésből közel 20 milliárd forintot szabadítottak fel. A 2025. december 4-én lejárt, mintegy 63 millió euró névértékű kötvények esetében orosz rubelben teljes összegben megtörtént a kifizetés az OTP számlákra.

Azonban az OTP Bank és a DSK Bank jelenleg nem rendelkezik szabadon ezen összegek felett. A jogi eljárások folyamatban vannak, menedzsment várakozásai pozitívak – írták.

A hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés 31,5 milliárd forintot tett ki, ennek közel 70 százaléka Oroszországban merült fel.

Az OTP összes bevétele 9 százalékkal, 754 milliárd forintra emelkedett. A nettó kamatbevétel 13 százalékkal 527 milliárd forintra nőtt. A nettó díjak, jutalékok 1 százalékkal 138 milliárd forintra csökkentek.

A menedzsment 2026-ra nem tartja indokoltnak a csoport korábbi teljesítményére vonatkozó várakozásainak módosítását. A nettó kamatmarzs a 2025-ös 4,34 százalék közelében alakulhat. A kockázati profil és a hitelkockázati költségráta 2025-ös évihez hasonlóan alakulhat.

Az OTP Bank a csütörtöki kereskedésben 2,6 százalékot emelkedett, és 42 050 forinton zárt.