A túladóztatott OTP-t a külföldi leányai mentették meg

Az OTP Bank közel 177 milliárd forint nyereséget ért el az első negyedévben. A vártnál kisebb mértékben esett vissza a profitja, de a nyereség döntő részét most a külföldi leánybankjai hozták össze. Az OTP ugyanis az elmúlt évekhez hasonlóan, az első negyedévben számolta el a banki különadót és az extraprofitadót. A külföldi leánybankok közül az orosz, most már jelentős hitelezési veszteségeket termel.

Az OTP Bank az első negyedévben 176,970 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredményt ért el, ami 6 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál, és 40 százalékkal az előző három hónap eredményénél – közölte a bankcsoport a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az adózás utáni eredmény 324 milliárd forintot tett ki, a teljes évre egy összegben elkönyvelt speciális tételek időarányos figyelembe vételével. Ha ezek a teljes évre az év elején egy összegben elkönyvelt speciális tételek – közöttük a banki különadók, az extraprofitadó, és a pénzügyi szervezetek különadója – időarányosan kerültek volna elszámolásra, akkor az első negyedéves adózás utáni eredmény 147 milliárd forinttal lett volna magasabb.

A gyorsjelentés összefoglalója szerint az OTP-csoport 2026 első negyedévében folytatta kiváló pénzügyi teljesítményét: 3,4 százalékkal bővültek a teljesítő hitelvolumenek, miközben a tőkearányos megtérülés elérte a 23,5 százalékot a speciális terhek időarányos elszámolását feltételezve. A hitelminőségi mutatók tovább javultak az első negyedévben, miközben a csoport továbbra is erős likviditási és tőkemutatókkal rendelkezik.

A jelentés szerint a bank földrajzi szegmensei nyereséget termeltek az időszakban, a külföldi profit-hozzájárulás 99 százalékos volt. Az összes kockázati költség több mint felére, 15,4 milliárd forintra esett vissza, mivel az első negyedévben az egyéb kockázati költségek soron a magyar és bolgár bank könyveiben lévő orosz állampapírokon és kapcsolódó kitettségeken fennálló értékvesztésből közel 20 milliárd forintot szabadítottak fel. A 2025. december 4-én lejárt, mintegy 63 millió euró névértékű kötvények esetében orosz rubelben teljes összegben megtörtént a kifizetés az OTP számlákra.

Azonban az OTP Bank és a DSK Bank jelenleg nem rendelkezik szabadon ezen összegek felett. A jogi eljárások folyamatban vannak, menedzsment várakozásai pozitívak – írták.

 

A hitelezési veszteségekre képzett értékvesztés 31,5 milliárd forintot tett ki, ennek közel 70 százaléka Oroszországban merült fel.

Az OTP összes bevétele 9 százalékkal, 754 milliárd forintra emelkedett. A nettó kamatbevétel 13 százalékkal 527 milliárd forintra nőtt. A nettó díjak, jutalékok 1 százalékkal 138 milliárd forintra csökkentek.

A menedzsment 2026-ra nem tartja indokoltnak a csoport korábbi teljesítményére vonatkozó várakozásainak módosítását. A nettó kamatmarzs a 2025-ös 4,34 százalék közelében alakulhat. A kockázati profil és a hitelkockázati költségráta 2025-ös évihez hasonlóan alakulhat.

Az OTP Bank a csütörtöki kereskedésben 2,6 százalékot emelkedett, és 42 050 forinton zárt.

A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet

A Mol biometánüzemmel bővíti a Szarvasi Biogázüzemet. A fejlesztésnek köszönhetően az üzemben olyan tisztaságú biometánt állítanak elő a biogázból, amely betáplálható az országos földgázhálózatba. Az üzem várhatóan az év végére készül el, és évente több mint 7 millió köbméter, a gázhálózatban földgázt kiváltó biometánt állít majd elő. A beruházás összhangban a Mol-csoport hosszútávú SHAPE TOMORROW 2030+ stratégiájával, tovább bővíti a Mol zöldenergia portfolióját. Ez lesz a Mol-csoport első biometánüzeme, és egyidejűleg a harmadik ilyen létesítmény Magyarországon.

Tőzsdei cég reagált a Tisza-kormány és Kapitány István terveire

A Budapesti Értéktőzsde Prémium Kategóriájában jegyzett Masterplast befektetői napján a cég vezetői a vállalat friss eredményei mellett az új magyar kormány elképzeléseiről is beszéltek.

Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel-Aviv közötti járatai

A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti légi összeköttetést – közölte a légitársaság az MTI-vel szerdán.

Új korszak a hazai innovációban: elindult a Restart Hungary

A hazai startup és innovációs ökoszisztéma szintlépésének, valamint a magyar gazdaság újraindulása támogatása céljával új szakmai kezdeményezés született. A Restart Hungary a magyar piacon kevéssé ismert, úgynevezett public advocacy tevékenységgel kívánja felerősíteni a változást sürgető szakmai hangokat. A szerveződést a hazai startup piac olyan szereplői jellemzik, mint Oszkó Péter (O3 partners), Csillag Péter (HunBAN), vagy Balogh Petya (STRT Holding), konzultációs partner többek között a Magyar Fintech Szövetség, a Magyar Innovációs Szövetség, a HunBAN és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA). 

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

2017-ben indult el a Modern Mintaüzem Program. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy új szintre emelje a hazai kis- és középvállalkozások technológiai fejlettségét és hatékonyabbá tegye az üzleti folyamataikat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy egy vállalkozásnak miért érdemes csatlakoznia a kezdeményezéshez.

Új szolgáltatással rukkolt elő az UniCredit

Az UniCredit bejelentette a „Prime by UniCredit Bank” új, prémium ügyfelei számára kidolgozott szolgáltatási modelljének indulását, egyszerre kilenc közép- és kelet-európai piacon – Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.

A NAV élére is új vezető jön, de ebben nincs semmi különös

Vágujhelyi Ferenc megbízatása Orbán Viktor miniszterelnöki megbízatásával együtt véget ért, mostantól nem ő a NAV elnöke, május 13-tól az államtitkári kinevezésig a hatályos, helyettesítésre vonatkozó szabályok érvényesek.

Miniszterelnök fogadta Jászai Gellértet, stratégiai partnerségről egyeztettek

Következő generációs fejlesztések jöhetnek.

Eseménydús negyedévet zárt a Richter

Richter vezérigazgató-helyettes: a kedvezőtlen árfolyamhatások mellett is erős maradt az alapműködés.  

Betiltaná a közösségi médiát Von der Leyen egy bizonyos kor alatt

Az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a gyermekek és fiatalok védelme érdekében – jelentette ki kedden Koppenhágában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

