A TV2 nosztalgia sorozatokat indít

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Augusztus 4-től a TV2-n újra megnyitja kapuit a vasbogdányi laktanya: jön az Angyalbőrben, a katonaság komikus világával – írja a Média1. Ugyanezen a napon a Kisváros is visszatér hétköznap esténként a Jocky TV-n, és a SuperTV2-n lesz látható. A retrósorozatok kínálatában szerepel a Munkaügyek – IrReality Show is, a TV2 Comedy csatornán. A Prime csatornán újra képernyőre kerül a Linda és a Tenkes kapitánya, míg a Jocky TV-n a Tüskevár elevenedik meg. A gyerekek sem maradnak ki a retróélményből: a TV2 Kids és a TV2 Matiné sávjában Dr. Bubó (Kérem a következőt!) és a Mézga család kalandjai várják a nézőket.

