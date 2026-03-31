2p
Vállalatok GVH-bírságok, -vizsgálatok

A versenyfelügyelet két gyanús bankkártyaterminál-üzemeltetőt is vizsgál

mfor.hu

Az eljárásokat azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban sok panasz érkezett hozzájuk a két cég üzleti gyakorlatai miatt.

Versenyfelügyeleti eljárás kezdődött két bankkártyaterminál-üzemeltetővel, a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.-vel és az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-vel (O.F.SZ.) szemben tisztességtelen befolyásolás tilalmának feltételezett megsértése miatt – közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kedden az MTI-vel.

A GVH a beérkezett sok panasz alapján azt feltételezi, hogy az automatikus szerződéshosszabbítás és a kötbérfizetés feltételeiről információkat hallgatnak el, vagy szándékosan félreérthető módon kommunikálják.

A hatóság figyel a panaszokra
A hatóság figyel a panaszokra
Fotó: Klasszis Média

A gyanú szerint a cégek korlátozzák az üzletfeleik döntési szabadságát is, amikor szerződések fenntartása vagy új szerződések megkötése érdekében ügyfeleikre nyomást gyakorolnak, és valószínűsíthetően megtévesztő a POS-terminálok üzemeltetéséhez kapcsolódó díjak népszerűsítése, valamint az „Év POS terminál üzemeltetője” díj megjelenítése.

A két társaság korábban már megtévesztette az ügyfeleket a GVH 2023-ban befejeződött határozata szerint.

A mostani eljárás nem jelenti a jogsértés megállapítását, ennek bizonyítására 3 hónap áll a versenyhatóság rendelkezésére. Az időtartam indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal hosszabbítható meg – olvasható a közleményben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG