A Vestfrost Solutions több mint 120 munkahelyet hoz létre Csongrádon

A dán hűtőgyártó 5,6 milliárd forint értékben bővíti magyarországi kapacitásait, amihez a kormány 1,1 milliárd forintnyi támogatást biztosít, így hozzájárulva 123 új munkahely létrehozásához – mondta Szijjártó Péter. Kiemelte, hogy ennek nyomán itt már évente 105 ezer hűtőgépet fognak előállítani, amelyek abszolút a szektor felső piaci szegmenset célozzák – számol be róla az MTI.

„Nagy büszkeség számunkra az, hogy magasan képzett mérnökök és a duális szakképzésben részt vevő fiatalok is részesei mindezeknek a fejlesztéseknek” – fogalmazott.

Szijjártó Péter ezt követően rámutatott, hogy jelenleg 140 dán vállalat mintegy 18 ezer embernek ad munkát Magyarországon, és az utóbbi tíz évben ezek 18 nagyberuházást hajtottak végre 250 milliárd forint értékben.