350 milliárdos forgalom a 4iG-nál

A 4iG Nyrt. 2025 első félévében ismét kiemelkedő pénzügyi teljesítményről adott számot gyorsjelentésében: a cégcsoport árbevétele és EBITDA-ja is jelentősen emelkedett, a részvényárfolyam pedig közel duplájára nőtt az év első hat hónapjában.

Az első negyedév kedvező üzleti teljesítményét követően további erősödésről számolt be ma közzétett féléves gyorsjelentésében a 4iG Csoport. A növekedést a távközlési, illetve informatikai üzletágak javuló működési hatékonysága biztosította.

A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025 első félévében 350,83 milliárd forint (+8,8 százalék), míg a cégcsoport EBITDA-ja meghaladta a 122,55 milliárd forintot (+11,1 százalék).

A konszolidált adózott eredmény (a pénzkiáramlással nem járó vételárallokációs hatásoktól, továbbá a nem realizált árfolyamnyereségtől és a transzformációs program költségeitől megtisztítva) 10,8 milliárd forintot tett ki.

A 4iG részvényárfolyama 2025. június végére 1834 forintra nőtt, amely 98,5 százalékos emelkedést jelent 2024 év végéhez képest. A társaság piaci kapitalizációja 548,5 milliárd forint volt a félév végén.

A cégcsoport a védelmi iparágban több jelentős stratégiai akvizíció előtt áll, űr- és védelmi ipari holdingvállalata, a 4iG SDT Zrt., illetve a jelenleg a portfoliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű szerződés- és megrendelésállománnyal rendelkeznek (backlog).

A 4iG Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált árbevétele 2025. első félévében 350,83 milliárd forint volt, ami 8,8 százalékkal magasabb 2024 azonos időszakához képest. Az eredményesség terén is kedvező folyamatok zajlottak: az IFRS szerinti EBITDA kétszámjegyű növekedést ért el (11,1 százalék) és meghaladta 122,55 milliárd forintot. A pozitív eredményességhez mindhárom divízió hozzájárult: a távközlés árbevétele 7 százalékkal, az informatika 16 százalékkal, míg az űr és védelmi ipari 12 százalékkal növelte bevételeit az előző év azonos időszakához képest. A nettó árbevétel megoszlása üzletágak szerint: 87 százalék telekommunikáció, 12 százalék informatika, 1 százalék űr- és védelmi ipar. Földrajzi bontásban a nettó árbevétel 87 százaléka Magyarországról, 9 százaléka Albániából, míg 4 százaléka Montenegróból származott.

2025. első felében a 4iG Nyrt. konszolidált IFRS szerinti adózott vesztesége 1,1 milliárd forint volt, az eredményt ugyanakkor többségében a pénzkiáramlással nem járó tételek rontották. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban az akvizíciók utáni vételárallokációs hatás miatt 11,5 milliárd forint, a transzformációs program ráfordításai miatt pedig további 8,2 milliárd forint veszteséget számolt el a vállalat. A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően 7,7 milliárd forint nem realizált árfolyamnyereségről számolt be a cégcsoport. A felsorolt tételektől (vételárallokációs hatások, transzformációs program költségei, árfolyamnyereségtől) megtisztítva a 4iG Nyrt. 10,8 milliárd forint adózott nyereséggel zárta 2025 első félévét.

Védelmi lehetőségek

A 4iG menedzsmentje az űr- és védelmi ipart látja a következő évek egyik legígéretesebb növekedési területének, amely stratégiai és üzleti szempontból egyaránt kiemelkedő piaci lehetőségeket kínál. A 4iG SDT Zrt. előtt álló tőkeemelés és a tervezett akvizíciók megerősítik a társaság piaci pozícióját és technológiai képességeit, biztosítva a fenntartható növekedés alapját. A 4iG SDT Zrt. és a jelenleg a portfoliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű szerződés- és megrendelésállománnyal rendelkeznek (backlog). Így az új szegmensből származó bevételek érdemben hozzájárulnak majd a Cégcsoport pénzügyi eredményességéhez, és tovább növelik a részvényesi értéket.

A 4iG Csoport a 4iG SDT Zrt. köré építi űr- és védelmi ipari portfólióját, amely a jövőben a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt meghatározó szerepet kíván betölteni. A vállalat célja célja, hogy globális szolgáltatásokat nyújtó és a nemzetközi piacokon is jelen lévő szereplővé váljon olyan területeken, mint a műholdgyártás és üzemeltetés, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a klasszikus és digitális védelmi ipari megoldások. Ennek elérése érdekében a 4iG SDT-ben kétlépcsős, közel 96 milliárd forintos tőkeemelés zajlik. A forrásbevonás a HUSAT műholdprogram megvalósítását, a martonvásári REMTECH gyár bővítését, a földi állomások kiépítését és célzott befektetések, illetve stratégiai projektek finanszírozását szolgálja. A társaság növekedésében kiemelt lépést jelenthet a magyar állammal közösen tervezett N7 Defence Zrt. létrehozása, amely az első állami–magán védelmi ipari holding lesz Magyarországon. Az N7 Defence portfóliója – a tulajdonosi hozzájárulások függvényében – kilenc hazai védelmi vállalatot foglalhat magában, lefedve a repüléstől a fegyver- és lőszergyártásig terjedő szegmenseket. A 4iG SDT Zrt. mindemellett az űripar és a védelmi ipar területein is aktívan építi nemzetközi partnerségeit. Az Egyesült Arab Emírségekben működő EDGE Group mellett az Axiom Space-szel, az Azercosmosszal és számos európai szereplővel is együttműködéseket kezdett. A Csoport célja, hogy a védelmi iparban innovatív, exportképes megoldásokkal erősítse a hazai hadiipari kapacitásokat, miközben hosszú távon a nemzetközi színtéren is meghatározó szereplővé válik.

A 4iG Csoport a következő időszakban is folytatja az átlátható működésre, fegyelmezett adósságkezelésre és hosszú távon is értéket teremtő üzleti modellre épülő stratégiáját. A harmadik negyedévben a hazai telekommunikációs kereskedelmi, valamint infrastruktúra vállalatok egyesítése jelentős további szinergiák kiaknázására biztosít majd lehetőséget. Az iparági szezonalitásnak megfelelően, az informatikai divízióban az első félévben felfutott projektértékesítések jelentős része pedig a második félévben biztosít nagyobb bevételt.