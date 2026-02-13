2p

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

Egyes berendezések Mexikóban, Kínában, Indiában és Romániában nyernek új életet.

Az ACS Industries felvásárolja a tapolcai székhelyű JRG Hungary Kft.-t – jelentette be az amerikai vállalat. Mint írták, a tapolcai üzem eredetileg a Rhodius GmbH tulajdonában volt, majd egy felszámolási eljárással az indiai J.R.G. Holdings Private Ltd. vásárolta meg. 2025-ben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a működés önálló vállalkozásként már nem életképes – foglalja össze a Világgazdaság.

Az ACS Industries a közeljövőben a vevői igények kielégítése mellett megkezdi a tapolcai telephely működésének rendezett leépítését. A folyamat részeként bizonyos berendezéseket az ACS meglévő mexikói, kínai, romániai és indiai gyártóüzemeibe helyeznek át.

A vállalat érvelése szerint az összevonás lehetővé teszi a kapacitáskihasználtság optimalizálását, a működési ellenálló képesség erősítését, valamint a termelés jobb összehangolását a regionális vevői kereslettel.

A leépítést a közleményben azzal indokolták, hogy hosszabb távon az átállás várhatóan javítja a szolgáltatási színvonalat, növeli a működési rugalmasságot, és fenntarthatóbb költség- és ellátási struktúrát teremt, ami lehetővé teszi az ACS Industries számára.

