A Viber Ads Manager hazánkban is elindul

A globális hirdetési technológiai szolgáltató Adslot által támogatott Viber Ads Manager mostantól közvetlen hozzáférést biztosít a Viber hirdetési felületeihez és kiterjedt globális felhasználói bázisához. A kisebb hirdetők céljaiknak és költségvetésüknek megfelelő, előre beállított hirdetési csomagok közül választhatnak, ezáltal vonzó mobil hirdetési formátumokkal érhetik el a felhasználókat és a célközönséget, a digitális kampányok láthatóságának és teljesítményének maximalizálása érdekében – jelentette be a Viber.

A Viber Ads Manager keddtől elérhető Magyarországon, így a kis- és középméretű ügynökségek, hirdetők mostantól csatlakozhatnak a platformhoz, saját hirdetési kampányaik futtatásának érdekében. Sőt, az új felhasználók 15 százalék kedvezményt kapnak az első kampányukra október 31-ig a „WelcomePromo” promóciós kóddal.

A mobilos alkalmazások szinte nélkülözhetetlenek

Fotó: Depositphotos

A kezdés egyszerű: a hirdetőknek csak három könnyű lépésben kell megnyitniuk fiókjukat és elindítaniuk kampányaikat:

Hirdetői csomag kiválasztása a kampány céljának meghatározása, valamint a célközönség megválasztása alapján

Kampány büdzséjének és időtartamának beállítása, már 100 eurótól

Kampány indítása a kívánt felhasználók elérésére.

A kívánt felhasználók elérése

Ennek az új felhasználóbarát felületenek köszönhetően a hirdetők közvetlenül, valós időben optimalizálhatják kampányaikat, kipróbálhatnak különböző hirdetési típusokat, valamint figyelemmel kísérhetik a kampányok teljesítménymutatóit.

A Viberen mára már több ezer globális és regionális márka hirdet a vállalkozások számára kialakított Viber for Business csomag segítségével. A Viber Ads Manager kiegészíti a Viber applikáció már meglévő önkiszolgáló fiókjait, amelyek segítik optimalizálni a kisebb vállalkozások kommunikációját ügyfeleikkel.

„A Viber Ads Manager a Viber szuperalkalmazás-stratégiájának következő lépésének célja egy olyan ökoszisztéma létrehozása, amely minden méretű vállalkozás számára ideális megoldást biztosít” – mondta Cristina Constandache, a Rakuten Viber bevételi igazgatója. „Izgatottan indítjuk el a szolgáltatást a kulcsfontosságú országokban a sikeres tesztelést követően, lehetőséget adva arra, hogy a kisebb hirdetők is egyszerűen, saját feltételeik szerint futtathassanak célzott kampányokat.”

A Rakuten Viber a Rakuten Group, Inc. része, amely globális technológiai vezető szerepet tölt be az e-kereskedelem, a fintech, a digitális tartalomgyártás és a kommunikációs szolgáltatások területén.

Az Adslot a garantált prémium display hirdetések kereskedelme automatizálásának szakértője. Globális szervezet, amely Észak-Amerikában, Európában és Ázsia-Csendes-óceáni térségben működik, székhelye Ausztráliában található.