Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Vállalatok Telekom

A Viber Ads Manager hazánkban is elindul

mfor.hu

Az önkiszolgáló hirdetési platform lehetővé teszi kis- és középméretű hirdetőinek, ügynökségeinek, hogy pay-as-you-go modell keretében hirdetési kampányokat futtassanak.

A globális hirdetési technológiai szolgáltató Adslot által támogatott Viber Ads Manager mostantól közvetlen hozzáférést biztosít a Viber hirdetési felületeihez és kiterjedt globális felhasználói bázisához. A kisebb hirdetők céljaiknak és költségvetésüknek megfelelő, előre beállított hirdetési csomagok közül választhatnak, ezáltal vonzó mobil hirdetési formátumokkal érhetik el a felhasználókat és a célközönséget, a digitális kampányok láthatóságának és teljesítményének maximalizálása érdekében – jelentette be a Viber.

A Viber Ads Manager keddtől elérhető Magyarországon, így a kis- és középméretű ügynökségek, hirdetők mostantól csatlakozhatnak a platformhoz, saját hirdetési kampányaik futtatásának érdekében. Sőt, az új felhasználók 15 százalék kedvezményt kapnak az első kampányukra október 31-ig a „WelcomePromo” promóciós kóddal.

A mobilos alkalmazások szinte nélkülözhetetlenek
A mobilos alkalmazások szinte nélkülözhetetlenek
Fotó: Depositphotos

A kezdés egyszerű: a hirdetőknek csak három könnyű lépésben kell megnyitniuk fiókjukat és elindítaniuk kampányaikat:

  • Hirdetői csomag kiválasztása a kampány céljának meghatározása, valamint a célközönség megválasztása alapján
  • Kampány büdzséjének és időtartamának beállítása, már 100 eurótól
  • Kampány indítása a kívánt felhasználók elérésére.

A kívánt felhasználók elérése

Ennek az új felhasználóbarát felületenek köszönhetően a hirdetők közvetlenül, valós időben optimalizálhatják kampányaikat, kipróbálhatnak különböző hirdetési típusokat, valamint figyelemmel kísérhetik a kampányok teljesítménymutatóit.

A Viberen mára már több ezer globális és regionális márka hirdet a vállalkozások számára kialakított Viber for Business csomag segítségével. A Viber Ads Manager kiegészíti a Viber applikáció már meglévő önkiszolgáló fiókjait, amelyek segítik optimalizálni a kisebb vállalkozások kommunikációját ügyfeleikkel.

„A Viber Ads Manager a Viber szuperalkalmazás-stratégiájának következő lépésének célja egy olyan ökoszisztéma létrehozása, amely minden méretű vállalkozás számára ideális megoldást biztosít” – mondta Cristina Constandache, a Rakuten Viber bevételi igazgatója. „Izgatottan indítjuk el a szolgáltatást a kulcsfontosságú országokban a sikeres tesztelést követően, lehetőséget adva arra, hogy a kisebb hirdetők is egyszerűen, saját feltételeik szerint futtathassanak célzott kampányokat.”

A Rakuten Viber a Rakuten Group, Inc. része, amely globális technológiai vezető szerepet tölt be az e-kereskedelem, a fintech, a digitális tartalomgyártás és a kommunikációs szolgáltatások területén.

Az Adslot a garantált prémium display hirdetések kereskedelme automatizálásának szakértője. Globális szervezet, amely Észak-Amerikában, Európában és Ázsia-Csendes-óceáni térségben működik, székhelye Ausztráliában található.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Törökországban tárgyalt a 4iG elnöke

Jászai Gellért több kiemelt szereplővel és intézménnyel folytatott megbeszéléseket a védelem, az űrkutatás és a technológia területén.

Nagy dobásra készül a BYD

Nagy dobásra készül a BYD

Az európai piacot Európából látnák el.

Még több pénzt kapnak az e-autót vásárló cégek

Még több pénzt kapnak az e-autót vásárló cégek

EM: tízmilliárd forinttal megemeli a kormány a vállalati e-autó támogatási program keretösszegét.

Foxpost

Fontos változások jönnek mától a FOXPOST automatáknál

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-BOX automaták integrálása a FOXPOST hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a FOXPOST hálózatában kétféle automata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek FOXPOST A-BOX néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, FOXPOST Z-BOX néven.

Az Erste villogó bankkártyával egészítette ki a népzserű mesekönyvet

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az OLED kijelzős plasztikon felvillannak a rakéta ablakai fizetéskor, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot. Az Erste és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója együttműködésében egy különleges limitált bankkártya jelent meg a bank kínálatában, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot – derült ki a szerdai közös sajtótájékoztatójukon. Az Erste felmérése szerint a szülők  többsége fontosnak tartja, hogy már kisgyermekkorban beszéljenek a pénzügyekről. A bank a tavaly kiadott edukációs mesekönyv, a Cserebere az erdőben mellett az idén a gyerekek nyelvén megfogalmazott kisokossal is segít a szülőknek. 

Huibert Vigeveno és Lakatos Benjamin

Vezetőváltás történt a MET-csoport élén

Huibert Vigeveno lesz a vállalat új csoportszintű vezérigazgatója, Lakatos Benjamin az Igazgatóság elnökeként folytatja.

Jön az év felvásárlása a budapesti tőzsdén

Jön az év felvásárlása a budapesti tőzsdén

A 4iG megvásárolja a Rábát. 

Jó hírt közölt Nagy Márton minisztériuma

Jó hírt közölt Nagy Márton minisztériuma

Megugrott a Széchenyi Kártya igénylések száma a tavaly augusztusi adatokhoz képest

A Starschema-exit után: mit keres egy angyalbefektető?

A Klasszis Podcastban Csillag Péter, a Starschema társalapítója, egykori vezetője, a HUNBAN (Hungarian Business Angel Network) jelenlegi elnöke volt a beszélgetőpartnerünk.

Fontos bejelentés érkezett a Lidltől

Fontos bejelentés érkezett a Lidltől

A fantasztikus európai labdarúgószezont követően a Lidl a 2025/26-os idényben is folytatja együttműködését az UEFA Európa-ligával és az UEFA Konferencia-ligával hivatalos partnerként. A Lidl kezdeményezései az idei szezonban több ezer embert értek el.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168