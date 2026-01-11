A világ élvonalában – ilyen robotból van sok egy magyar vállalatnál

2p
A magyar tulajdonú B+N Csoport a 8. helyen végzett a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai között a FieldBots Radar 2025 független, nemzetközi felmérése alapján.

A társaság 176 darab saját fejlesztésű Robin professzionális takarítórobotot működtet, ezzel a nemzetközi felmérésben számos globális szereplőt, köztük német, francia, japán és kínai vállalatokat is megelőzött – jelentette az MTI.

A létesítményüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtó B+N Csoport technológiai igazgatója, Zakariás Boldizsár elmondta: a takarítói munkakörökben egyre súlyosabb a munkaerőhiány, miközben a dolgozók életkora folyamatosan emelkedik.

Ezért egyértelmű volt számukra, hogy ha hosszú távon fenn akarják tartani a szolgáltatás minőségét, bizonyos folyamatokat automatizálniuk kell. Ezért döntöttek amellett, hogy saját fejlesztésű takarítórobotot hoznak létre.

A Robin takarítórobotok mechanikus munkát váltanak ki
Fotó: B+N
Robin

A Robin fejlesztése 2020-ban indult. A robot kifejezetten nagy forgalmú, összetett terekkel rendelkező középületek – például repülőterek és kórházak – hatékony és biztonságos takarítására készült. Ráadásul ez a fejlesztés lehetővé teszi a B+N-nél takarításban dolgozó mintegy 15 ezer ember számára, hogy a munka minőségére koncentrálhasson, ezzel terhet vesznek le a vállukról.

Hangsúlyozta, hogy Európában a robotikai fejlesztések elsősorban a munkafolyamatok optimalizálását szolgálják, nem a létszámcsökkentést, hiszen a cél az emberi munka támogatása: a monoton, fizikailag megterhelő feladatok átvállalásával a robotok tehermentesítik a munkavállalókat.

Kilenc országban aktív

A magyar tulajdonú B+N Csoport több mint 30 éve teljeskörű létesítményüzemeltetési szolgáltatásokat nyújt, az ország legnagyobb munkáltatóinak egyike. Nemzetközi szinten 9 országban, csaknem 30 ezer munkavállalója van.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a B+N Csoport árbevétele 2024-ben 302,3 milliárd forint, egy évvel korábban 181,1 milliárd forint volt. A társaság 2024-ben 19,5 milliárd, 2023-ban pedig 9,7 milliárd forint nyereséggel zárt.

