A világpiaci nyomás alatt is előretör a Bosch

A 2025-ös pénzügyi évben 91 milliárd eurós árbevételt értek el, 2-5 százalékos árbevétel-növekedést várnak 2026-ra. 

Stuttgart és Renningen, Németország – a Bosch csoport 2026-ban is innovációs erejére támaszkodva kívánja kihasználni a globális piacokon kínálkozó növekedési lehetőségeket, jóllehet a nemzetközi környezetet geopolitikai feszültségek és kereskedelmi akadályok nehezítik. A jövőben fontos területeken szükséges előzetes beruházások – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is magas szinten maradnak. 2025-ben a Bosch mintegy 12 milliárd eurót fordított kutatás-fejlesztésre és tőkeberuházásokra. A technológiák és szolgáltatások szállítója 2-5 százalékos árbevétel-növekedést és 4-6 százalékos árbevétel-arányos üzemi eredményt (EBIT margin) tervez 2026-ra.

„Vezető globális technológiai vállalatcsoportként elkötelezettek vagyunk az automatizálással, a digitalizálással, a villamosítással és a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos trendek alakítása iránt, mely egyúttal megnyitja az utat a vállalatcsoport növekedése, sikeres fejlődése előtt is. Ennek fontos előfeltétele a már megkezdett szerkezeti intézkedések költségcsökkentő hatása, valamint az innováció minden üzletágunkban” – nyilatkozott Stefan Hartung a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke a vállalat éves eredményeinek bemutatásakor.

Az innovációs erőt tekintve a Bosch a világ egyik legerősebb ipari vállalata és Európa egyik legaktívabb szabadalmi bejelentője. A Bosch 2025-ben mintegy 6300 szabadalmat jegyeztetett be, és ezzel vezető helyet foglal el a német gazdaságban. A kihívások ellenére a Bosch a 2025-ös pénzügyi évben 91 milliárd eurós árbevételt ért el, ezzel felülmúlva az előző éves 90,3 milliárd eurós eredményét. Árfolyamhatások nélkül ez az eredmény 4,1 százalékos növekedésnek felelt meg. Az árbevétel-arányos üzemi eredmény 2 százalékos értéke az előző éves alatt maradt (2024: 3,5 százalék). A vállalatcsoport jövőbeni versenyképességét erősítő szervezeti és létszámátalakításokhoz kapcsolódó, 2,7 milliárd eurós céltartalék érdemben negatívan hatott az eredményre.

A Bosch 2026-ra is növekedést vár
Stratégia 2030: innováció és differenciálás a növekedés fellendítéséhez

Ahhoz, hogy a vállalat kedvezőtlen globális gazdasági környezetben is sikeresen fejlődhessen, költségeit versenyképes szinten kell tartania. A mobilitás üzleti szektor németországi telephelyein szükségessé vált létszámleépítésekről folytatott egyeztetések lezárását követően, valamint a fokozódó árnyomás közepette a Bosch tovább erősíti jövőbeli versenyképességét.

„Nehéz tárgyalások voltak, de mindkét fél kiemelkedő felelősségtudatról tett tanúbizonyságot. A megállapodásban rögzített intézkedéseket a szükséges gyorsasággal és következetességgel hajtjuk végre, miközben arra törekszünk, hogy mindez társadalmi szempontból a lehető legelfogadhatóbb módon valósuljon meg” – mondta Hartung.

Az autóiparban jelenleg Kína határozza meg az árszintet. Hartung ezért az innovációs vezető szerep további erősítését kulcsfontosságú tényezőnek tartja az üzlet bővítésében, különösen az autóiparban, valamint a vállalat Stratégia 2030 programjának megvalósításában, amelynek célja, hogy a Bosch kulcsfontosságú piacain a három vezető beszállító egyikévé váljon. A kereskedelmi nehézségek és az eltérő felhasználói elvárások egyszerre jelentenek kihívást és lehetőséget a regionális igényekre szabott megoldásokban. „A nemzetközi versenyben nem csak a költségek számítanak, hanem az is, hogy megkülönböztessük magunkat a versenytársaktól” – mondta Hartung a Bosch globális jelenlétére utalva, amelyet jelentős versenyelőnynek tekint. „Portfóliónkat és ellátási láncainkat a regionális adottságokhoz igazítjuk, miközben világszerte mindenütt kiváló minőséget nyújtunk a partnereinknek.”

Üzleti kilátások 2026-ra: a jövőbeni kulcsterületek finanszírozása

A Bosch számításai szerint a 2025-ös enyhe gazdasági fejlődés a jelenlegi üzleti évben is folytatódik. A nagyfokú bizonytalanságot, amely elsősorban a geopolitikai fejleményeknek tudható be, ellensúlyozza a nagyrészt ellenálló magánszektor és a növekvő költségvetési kiadások. Az ár- és a versenynyomás továbbra is komoly kihívást jelent. Ezek ellenére, árfolyamhatások nélkül a Bosch az első negyedévben növelte árbevételét az előző év azonos időszakához képest. A világgazdaságra vonatkozóan a Bosch csupán mérsékelt, 2,5-3 százalékos növekedésre számít.

„A nyereséges növekedés alapja a versenyképességünk, és mi éppen emiatt vagyunk elkötelezettek annak további növelésében” – mondta Markus Forschner, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának pénzügyekért felelős tagja. „Ez megerősíti ellenálló képességünket az előttünk álló kihívásokkal szemben, és egyúttal növeli beruházási kapacitásunkat is.” Pénzügyi intézkedésként és tekintettel a stratégiai lehetőségekre, a Bosch kibővíti tevékenységi körét. Azért, hogy a vállalat évközben rugalmasabban bocsáthasson ki pénzügyi eszközöket, például kötvényeket, időközi konszolidált pénzügyi kimutatásokat és időközi csoportszintű vezetői jelentést tesz közzé a folyó üzleti év első felére vonatkozóan. „Bár most is jelentős saját forrásokkal rendelkezünk üzleti tevékenységünk finanszírozásához, ez az új intézkedés javítja a tőkepiacokhoz való hozzáférésünket.” – tette hozzá Forschner.

Az érzékelőtechnológia mint innovációs terület: az automatizálás és a robotika biztosítja az árbevételt

A Bosch számos újítást vezet be a mikroelektronika és az érzékelőtechnika területén. Szakértők szerint az érzékelők globális piaca 2031-re meghaladhatja a 440 milliárd amerikai dollárt. A Bosch várhatóan profitál az alkalmazási területek bővüléséből, a vállalat érzékelői egyre fontosabb szerepet töltenek be a robotikában. A BMI5 érzékelőplatform például rendkívül valósághű mesterséges környezetet hoz létre, és támogatja a robotokat abban, hogy nehéz körülmények között is eligazodjanak. Ezzel a jelenleg legfejlettebb érzékelőmegoldásával a Bosch úgy véli, kedvező pozíciót foglal el a gyorsan növekvő szegmensben.

Az automatizált vezetés területén az inerciális érzékelők a jövő kulcsfontosságú technológiái, amelyek további komoly lehetőségeket kínálnak. Segítségükkel az autók akkor is pontosan érzékelhetik saját helyzetüket és mozgásukat, amikor a kamerák vagy a GPS-rendszer jelei nem állnak rendelkezésre.

„Ezek az érzékelők az önvezető autókban nagyjából ugyanúgy működnek, mint az egyensúlyérzékelés az emberi fülben” – mondta Hartung. Elemzők szerint az intelligens szenzorok piaca az autóipari alkalmazások terén várhatóan csaknem megduplázódik, és több mint 80 milliárd amerikai dollárra nő a következő évtized közepéig.

Innovációk a mobilitás terén: algoritmusok és hajtásláncok segítik a növekedést

A Bosch szerint az autóipari szoftverek piaca 2030-ra körülbelül 200 milliárd euróra nő. Stefan Hartung, a Bosch igazgatóságának elnöke, jelentős növekedési lehetőségeket lát a szoftvervezérelt mobilitásban. „A Bosch élen jár ezen a területen, és most szó szerint a járművezetők látóterébe hozza a mesterséges intelligenciát” – mondta Hartung. Az új Bosch MI-bővítési platform (AI Extension Platform) egy mesterséges intelligenciához tervezett, nagy teljesítményű számítógép, amely egy belső érzékelő rendszerrel kombinálva valóban személyre szabott élménnyé teszi a vezetést.

„A jármű először felismeri, hogy ki ül a volánnál, és érzékeli, tartózkodnak-e más utasok is az utastérben, majd mindent ez alapján állít be a járművön a külső tükröktől és a jármű menetdinamikai tulajdonságaitól kezdve a légzsákok optimális aktiválásáig, ha baleset történne.” Az intelligens vezetéstámogató rendszerek termékinnovációi új lehetőségeket is teremtenek: az érzékelőtechnológiákat és a központi járműszabályozó számítógépeket is beleértve a Bosch 10 milliárd euró értékű megrendelést kapott 2025-ben. „A jövő autóihoz természetesen nemcsak algoritmusok, hanem hajtásláncok is szükségesek” – mondta Hartung az elektromobilitásban tapasztalható üzlet bővülésre utalva.

„Csak idén több mint 7 millió megoldást és alkatrészt szállítunk elektromos járművekhez.” Nemrég a Bosch bejelentette, hogy közös vállalkozást indít az indiai Tata AutoComp Systems céggel. Az együttműködésnek köszönhetően a vállalatcsoport az év második felétől elektromos tengelyek, villanymotorok fejlesztésére, gyártására és értékesítésére összpontosít az indiai piacon.

Innovációk a fogyasztási cikkek és a szolgáltatások terén: a mesterséges intelligencia kulcsszerepet játszik az üzleti fejlődésében

Az MI jelentős növekedési lehetőségeket kínál a szolgáltatások és a termékek piacán is. Az új, mesterséges intelligencián alapuló és hangvezérléssel ellátott sütőtípus további értékesítési potenciált biztosít a BSH Hausgeräte üzletág számára. A luxus- és prémiumszegmensben a háztartási gépek forgalma várhatóan tovább növekszik világszinten, főként Észak-Amerikában. Piaci szakértők szerint a háztartási gépek globális értékesítése 2030-ra eléri az 5 milliárd darabot. Az MI használata az elektromos kéziszerszámok üzletágban is lendületet ad a termékinnovációnak. Év eleje óta elérhető az Expert termékcsalád első 30 szerszáma. Az új termékek közé tartozik egy falszkenner, amely különböző típusú falakban is megtalálja a tárgyakat, emellett ebben a termékben a Bosch első alkalommal használja radartechnológiáját mesterséges intelligencián alapuló tárgyérzékeléssel kombinálva. A mesterséges intelligencia a Bosch szolgáltatási területére is kedvezően hat: a Bosch Global Service Solutions üzletág kétszámjegyű árbevétel-növekedést vár 2030-ra a mesterségesintelligencia-alapú alkalmazásoknak köszönhetően. Üzleti portfóliója olyan digitális mobilitási szolgáltatásokra vonatkozó megoldásokat tartalmaz, mint az eCall vészhelyzeti segélyhívó, az országúti segélyszolgálat, emellett a flottakezelők és logisztikai szolgáltatók számára is kínál megoldásokat.

2025-ös pénzügyi év: stabilitás a pénzügyekben, likviditás és K+F arány

A Bosch 2025-ben mintegy 300 millió euró szabad cash flow-t ért el a 2024-es mintegy 900 millió euró után. A kutatás-fejlesztési kiadások összege 7,9 milliárd euró volt, a K+F ráfordítási arány pedig az árbevétel 8,7 százaléka (2024-ben 8,6 százalék).

„A Bosch még a kihívásokkal teli időkben is fenntartja a jelentős előzetes beruházások iránti elkötelezettségét, ezért a beruházási ráfordítások változatlanul magasak” – mondta Forschner.

A Bosch jelentős előzetes beruházásokat hajtott végre többek között az elektromobilitás, a félvezetők és a legmodernebb fékvezérlő rendszerek szegmensében. A saját tőke aránya 41,6 százalékkal szintén magas szinten maradt (2024-ben 44,3 százalék volt). A Bosch csoport pénzügyi helyzete továbbra is stabil, annak ellenére, hogy a konszolidált cash flow-kimutatás szerinti likviditás 7,4 milliárd euróra csökkent a 2024-es 8,2 milliárd eurót követően.

2025-ös pénzügyi év: eredmények üzleti területek szerint

Az üzleti szektorok árbevételét a főbb piacok visszafogott gazdasági helyzete, valamint a kedvezőtlen árfolyamhatások alakították. A mobilitás üzleti szektor árbevétele 0,1 százalékkal 55,8 milliárd euróra nőtt. Árfolyamhatások nélkül ez 2,9 százalékos bővülésnek felel meg. Az árbevétel-arányos üzemi eredmény 1,8 százalék volt, szemben az előző évi 3,8 százalékkal. Az ipari technika üzleti szektor árbevétele 0,1 százalékos növekedéssel 6,5 milliárd euróra emelkedett. Árfolyamhatások nélkül a növekedés 2,4 százalék. Az árbevétel-arányos üzemi eredmény 3,5 százalékra javult az előző évi 1,2 százalékról. A fogyasztási cikkek üzleti szektor árbevétele az előző üzleti évhez képest 1,9 százalékkal, 19,9 milliárd euróra csökkent. Árfolyamhatások nélkül ugyanakkor 4,1 százalékos növekedést mutatott. A teljesítményt különösen a kínai és az amerikai építőipar gyengébb eredménye fékezte. Az árbevétel-arányos üzemi eredmény 3 százalék volt, míg egy évvel korábban 3,5 százalék volt. Az energia- és épülettechnika üzleti szektor árbevétele 8,5 milliárd eurót ért el, ami 13 százalékos, árfolyamhatások nélkül pedig 15,6 százalékos növekedésnek felel meg. Az árbevétel-arányos üzemi eredmény 0,5 százalék volt, szemben a 2024-es 4,9 százalékkal. Ezt az eredményt jelentősen befolyásolták az akvizíciókhoz és az értékesítési tevékenységekhez kapcsolódó egyszeri költségek.

2025-ös pénzügyi év: eredmények régiók szerint

Míg Európában az árbevétel enyhén csökkent, a Bosch a világ többi régiójában visszafogott növekedést ért el. Európában az árbevétel az előző üzleti évhez képest 0,6 százalékkal, 44,2 milliárd euróra csökkent – azonban árfolyamhatások nélkül 1,5 százalékkal nőtt. Az amerikai kontinens egészén az árbevétel 3,8 százalékkal – árfolyamhatások nélkül 9,3 százalékkal – 18,5 milliárd euróra nőtt. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben az árbevétel 0,7 százalékos növekedéssel 28,3 milliárd euró lett. Árfolyamhatások nélkül a növekedés mértéke jelentős, 5 százalék volt.

2025-ös pénzügyi év: a munkavállalók száma

2025. december 31-én a Bosch csoport világszerte 412 774 munkatársat foglalkoztatott, 5 085 emberrel kevesebbet, mint az előző évben. A létszámcsökkenés leginkább a mobilitás üzleti szektort érintette, regionális szinten pedig Németországot.

