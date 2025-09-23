Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Vállalatok Visa

A Visa hároméves programot indít mikro-, és kisvállalkozásoknak

mfor.hu

A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, elindítja a Digitális Fizetés Programot Magyarországon, amelynek célja, hogy a mikro- és kisvállalkozásokat felkészítse egy olyan világra, ahol a fogyasztók egyre inkább online vásárolnak és digitálisan fizetnek és ezzel támogassa az ország digitális gazdaságát.

A hároméves kezdeményezés a Magyarországon aktív elfogadókkal és e-kereskedelmi megoldásokat kínáló partnerekkel együttműködésben valósul meg, kézzelfogható támogatást nyújtva a mikro- és kisvállalkozások digitalizációjához, miközben a vásárlók számára biztonságosabb, kényelmesebb és gyorsabb online fizetési élményt biztosít. A program népszerűsítését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Ecommerce Hungary Egyesület is támogatja – közöltre a Visa.

A magyar e‑kereskedelem az elmúlt években dinamikusan bővült: 2018 és 2023 között átlagosan évi 25 százalékkal nőtt, összértéke elérte a 8 milliárd eurót, ami a GDP 4,1 százalékának felel meg.

Ezzel párhuzamosan a fizetési szokások is átalakultak: a fogyasztói preferencia határozottan a digitális irányába tolódott – míg 2020-ban a magyarok 48 százaléka, addig 2024 végére már 69 százaléka részesítette előnyben az elektronikus fizetést.

A kártyaelfogadó készséget javítanák
A kártyaelfogadó készséget javítanák
Fotó: Depositphotos

A biztonság a fókuszban

A fizetési élménnyel kapcsolatos elvárások is megváltoztak: a biztonság és a kényelem került előtérbe. A Visa friss felmérése szerint tízből nyolc magyar a biztonságot tartja a legfontosabb fizetési jellemzőnek. A zökkenőmentes fizetési élmény pedig ma már szintén elvárás Magyarországon: a fogyasztók 44 százaléka nagyon valószínűnek tartja, hogy megszakít egy online vásárlást, ha a folyamat túl sokáig tart, és 91 százalék fontosnak tartja, hogy a számára preferált fizetési mód elérhető legyen.

Az online elfogadói hálózat bővülése ellenére sok kisebb vállalkozás még mindig nem tudja kihasználni az e‑kereskedelem és a digitális fizetések előnyeit így eleshetnek az új ügyfelek és piacok elérésétől, valamint a nemzetközi terjeszkedés lehetőségétől.

„A digitális fizetési megoldások elterjedése nemcsak a fogyasztók számára jelent kényelmet és biztonságot, hanem kézzelfogható gazdasági előnyöket is hoz: növeli az átláthatóságot, hozzájárul a magasabb adóbevételekhez, csökkenti a készpénzkezelés költségeit, és segít visszaszorítani az informális gazdaságot. A kártyás fizetések bevezetésével a mikro- és kisvállalkozások könnyebben érhetnek el új piacokat – a digitális megoldásokat előnyben részesítő fiatalabb generációktól a távolabb élő, akár külföldi vásárlókig” – mondta el Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese.

A kereskedők 6 hónapon át díjmentes online kártyaelfogadást vehetnek igénybe a szerződési feltételeket figyelembe véve, miközben a program az e‑kereskedelmi indulást és bővítést is támogatja – számlázási, webáruház‑készítési, készletgazdálkodási, futárlogisztikai és digitális hirdetési megoldásokkal, kedvezményekkel és oktatási anyagokkal. A megvalósításban a Shoprenter, az Árukereső, a DPD, a Boxy és a Számlázz.hu vesz részt.

A kicsiknek kedveznének
A kicsiknek kedveznének
Fotó: Depositphotos

Új belépőket várnak

A Visa által kezdeményezett program olyan vállalkozásokat támogat, amelyek az elmúlt 12 hónapban nem fogadtak el online kártyás fizetést, vagy most kezdik e‑kereskedelmi tevékenységüket.

A Visa Digitális Fizetés Programja egy szélesebb, a kkv-k digitalizációjának felgyorsítását támogató Visa‑kezdeményezés része, amely már sikeresen működik a közép- és kelet‑európai régió hét másik országában is.

