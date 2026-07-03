A Volkswagen-csoport már a focicsapataitól is megszabadulna

Akkora az anyagi gond a Volkswagennél, hogy a cégcsoport eladhatja a Wolfsburg labdarúgócsapatát, illetve más Bundesliga-csapatokban lévő részesedéseit – értesült a Bloomberg. A Wolfsburg 100 százaléka mellett 8,3 százalékos tulajdonrészük van a Bayern Münchenben, 10,4 százalékos a VfB Stuttgartban, illetve a harmadosztályú FC Ingolstadt 20 százaléka is hozzájuk tartozik. A VfB Stuttgart szóvivője a lapnak azt mondta, nem tárgyalnak a Porsche (és ezáltal a Volkswagen-csoport) részededésének eladásáról.

A német élvonal szabályai szerint a labdarúgó-csapatok többségi tulajdonrészét az egyesület, illetve a szurkolók kezében kell tartani. Ezt a szabályt azonban meg lehet kerülni: például, a lipcsei focicsapat is így került a Red Bull irányítása alá. A Bundesligában gyakori, hogy a klubok értéke akár egymilliárd euró fölé emelkedik, a Bayern München becsült értéke például 4,7 milliárd euró.

A Volkswagennél nem csak a sportcsapatok eladása mutatja, hogy gond van: nemrég átalakításról számoltak be, amel akár 100 ezer munkahelyet is megszüntethet.