Vállalatok Békéscsaba Kína

A Vulcan Shield Globalnak nem kellenek a külföldi „importmunkások”

mfor.hu

Külföldi munkások nem dolgoznak majd a 2033-ig létrehozni tervezett három békéscsabai gyárban – mondta el a megyei jogú város közgyűlésének csütörtöki ülésén a szingapúri székhelyű Vulcan Shield Global (VSG) vállalat tengerentúli értékesítési igazgatója David Kneale.

20 fővel már idén elkezdődhet a munka egy bérelt gyárban Békéscsabán, mondta David Kneale – at MTI jelentése szerint.

„Igazi dinamikát tud majd adni Békéscsaba gazdasági fejlődésében” a múlt pénteken bejelentett beruházás, „de számos kérdést is felvet”, ezért kérték meg a céget, hogy a csütörtöki közgyűlés nulladik napirendi pontjaként a képviselők kérdéseket tehessenek fel a VSG képviselőjének – magyarázta Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester.

Irány Békéscsaba!
Irány Békéscsaba!
Fotó: Wikipédia/Vidovenyecz Zsolt

Helyi emberek

David Kneale tengerentúli értékesítési igazgató a békéscsabai városházán kérdésekre válaszolva elmondta: helyi embereket szeretnének alkalmazni a három gyárban, ezért is együttműködnek majd a helyi szakképzési centrumokkal. Minden projektbe legalább 10 tanulót „mindenképpen szeretnének” bevonni, számukra nemcsak munkát, hanem a „nemzetközi piacra való belépés lehetőségét” is megadják.

Lesznek szakképzett és szakképesítés nélküli dolgozóik is, lesznek olyan munkavállalóik, akiket elvisznek továbbképzésre a kínai központjukba; a folyamat elején pedig Kínából érkeznek majd kollégák betanítani a magyarországi dolgozókat.

Közölte, vegyész-, textilipari és mechanikai ipari mérnököket keresnek, emellett gép- és raktárüzemeltetőket is fel fognak venni.

Magyar leánycéget alapítanak majd

A tervek szerint alapítanak egy magyarországi bejegyzésű céget, ám ez még nem történt meg, a következő hetek feladata lesz – közölte. A gyárakat a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett állami tulajdonú ipari parkban, a Linamar Hungary Zrt. békéscsabai gyára mellett építik fel, de a Linamartól bérelnek egy kisebb üzemet, ahol még idén 20 emberrel tervezik elkezdeni a gyártást Kínából idehozott speciális szövetekkel.

A gyárak felépítéséhez körülbelül 200 építőmunkásra lesz szükség, az első üzemet 2026 közepére vagy 2027-re szeretnék megépíteni, a második fázist 2028-ig fejeznék be, a harmadik gyár 2033-ra jönne létre az elképzelések szerint – közölte.

David Kneale elmondta, a shanghaji üzemükhöz hasonlóan összesen 150 ezer négyzetméter alapterületű gyárakat terveznek, ahol egyedi termékeket gyártanak majd. Mivel az Egyesült Államok 50 százalékos vámot vetett ki a kínai termékekre, ezért fontos a cég számára az európai piacra való belépés – húzta alá.

A békéscsabai városházán is örülhetnek
A békéscsabai városházán is örülhetnek
Fotó: Wikipédia/Barna Rovács (Rovibroni)

A kormány ajánlotta

Kitért arra, hogy Békéscsabát a magyar kormány ajánlotta számukra megfelelő helyszínként, emellett együttműködnek a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) a beszállítók megtalálásában. Szeretnének helyi beszállítókkal együttműködni, de nem szükséges kizárólag helyiekre támaszkodniuk – jegyezte meg.

Kérdésre válaszolva közölte, logisztika szempontjából elsősorban a közúti közlekedést tervezik igénybe venni, ezért is választották helyszínnek az M44-es gyorsforgalmi úthoz közeli ipari parkot, de esetleg szóba jöhet a vasúti vagy a légi szállítás is.

A Vulcan Shield Global múlt pénteken jelentette be, hogy nagyszabású, 2500 új munkahelyet teremtő ipari fejlesztést indít a Békés vármegyei megyeszékhelyen. Békéscsabán kivételes ellenállóképességű kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítanak majd elő, amelyeket az autóipar, a repülőgépgyártás, az elektronika és más kulcsfontosságú ágazatok hasznosíthatnak. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 700 millió eurót. A beruházást a magyar kormány 49 milliárd forinttal támogatja.

