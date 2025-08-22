A Waberer's az MVM-mel szövetkezik

3p
A Waberer’s Logisztikai Szegmense és az MVM Csoport új, három évre szóló stratégiai együttműködést indít, amelynek célja egy egységes, hatékony és magas színvonalú logisztikai és szállítási rendszer kialakítása az energetikai szektorban.

Az átfogó megállapodás jelentősen hozzájárul az MVM ellátásbiztonságának és működési hatékonyságának növeléséhez – közölte a Waberer’s Csoport.

A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett, komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtó Waberer’s nyerte meg az MVM Csoport 2024 decemberében meghirdetett tenderét.

Magasabb szintre lépnek
Fotó: Waberer's

A megállapodás célja, hogy egy egységes, csoportszintű szállítási és logisztikai rendszert alakítsanak ki, amely az MVM cégcsoport volumenéből adódó méretgazdaságosságot kihasználva biztosíthat hatékony, magas színvonalú és megbízható szolgáltatást a tagvállalatai számára. A rendszer mind az előre tervezett, mind pedig az eseti szállítási igényeket lefedi, ideértve a sürgősségi, 24/7 elérhető szállításokat is, például üzemzavarok elhárítása esetén.

A Waberer’s Logisztika által nyújtott szolgáltatások a logisztikai folyamatok teljes körére kiterjednek: az alapanyagok, vasszerkezetek, kábeldobok, állványrendszerek, építőanyagok, szerszámok, napelemek, valamint a különböző gyártási és karbantartási anyagok szállítására és raktározására is.

A projekt három ütemben valósul meg, amelyek során a tagvállalatok működésének felmérését és az ellátási lánc optimalizálását végzik el.

További hasonló partnereket keresnek

 „A partnerség azt jelzi, hogy a Waberer’s komplex logisztikai szolgáltatóként olyan nagyvállalatokkal is együtt tud működni, mint az MVM. A jövőben pedig további hasonló partnerségeket igyekszünk kiépíteni különböző vállalatokkal, mind Magyarországon, mind a régióban” – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója.

A Waberer’s Csoport célja, hogy középtávon piacvezető komplex logisztikai szolgáltatóvá váljon a térségben. A stratégiai terv szerint a vállalat árbevétele 2031-re elérheti az 1,7 milliárd eurót, az EBIT pedig átlépheti a 100 millió eurós szintet.

Tamáska József, az MVM Általános vezérigazgató-helyettese hozzátette: „Az integrációs stratégiánk megvalósítása keretében került sor a logisztikai és ellátási tevékenységek felülvizsgálatára, figyelembe véve a méretgazdasági és készletgazdasági tényezőket is... Mindezek miatt különösen fontos, hogy egy nemzetközi tapasztalattal, fejlett infrastruktúrával és korszerű IT-megoldásokkal rendelkező cég, a Waberer’s Logisztika komplex szolgáltatásait vehetjük igénybe.”

