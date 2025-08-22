A Waberer's az MVM-mel szövetkezik

Az átfogó megállapodás jelentősen hozzájárul az MVM ellátásbiztonságának és működési hatékonyságának növeléséhez – közölte a Waberer’s Csoport.

A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett, komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtó Waberer’s nyerte meg az MVM Csoport 2024 decemberében meghirdetett tenderét.

Magasabb szintre lépnek

Fotó: Waberer's

A megállapodás célja, hogy egy egységes, csoportszintű szállítási és logisztikai rendszert alakítsanak ki, amely az MVM cégcsoport volumenéből adódó méretgazdaságosságot kihasználva biztosíthat hatékony, magas színvonalú és megbízható szolgáltatást a tagvállalatai számára. A rendszer mind az előre tervezett, mind pedig az eseti szállítási igényeket lefedi, ideértve a sürgősségi, 24/7 elérhető szállításokat is, például üzemzavarok elhárítása esetén.

A Waberer’s Logisztika által nyújtott szolgáltatások a logisztikai folyamatok teljes körére kiterjednek: az alapanyagok, vasszerkezetek, kábeldobok, állványrendszerek, építőanyagok, szerszámok, napelemek, valamint a különböző gyártási és karbantartási anyagok szállítására és raktározására is.

A projekt három ütemben valósul meg, amelyek során a tagvállalatok működésének felmérését és az ellátási lánc optimalizálását végzik el.

További hasonló partnereket keresnek

„A partnerség azt jelzi, hogy a Waberer’s komplex logisztikai szolgáltatóként olyan nagyvállalatokkal is együtt tud működni, mint az MVM. A jövőben pedig további hasonló partnerségeket igyekszünk kiépíteni különböző vállalatokkal, mind Magyarországon, mind a régióban” – mondta Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója.

A Waberer’s Csoport célja, hogy középtávon piacvezető komplex logisztikai szolgáltatóvá váljon a térségben. A stratégiai terv szerint a vállalat árbevétele 2031-re elérheti az 1,7 milliárd eurót, az EBIT pedig átlépheti a 100 millió eurós szintet.

Tamáska József, az MVM Általános vezérigazgató-helyettese hozzátette: „Az integrációs stratégiánk megvalósítása keretében került sor a logisztikai és ellátási tevékenységek felülvizsgálatára, figyelembe véve a méretgazdasági és készletgazdasági tényezőket is... Mindezek miatt különösen fontos, hogy egy nemzetközi tapasztalattal, fejlett infrastruktúrával és korszerű IT-megoldásokkal rendelkező cég, a Waberer’s Logisztika komplex szolgáltatásait vehetjük igénybe.”