A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon

A Meta organikus elérései évek óta folyamatosan csökkennek, a Facebook- és Instagram-hirdetések kattintási költségei hétről-hétre emelkednek, a Google Ads egyre drágább, miközben az AI-alapú keresések és a Google AI-módban adott összefoglaló gyors válaszai miatt a hagyományos Google-találatokból érkező forgalom jelentősen csökken a weboldalakon – ezt hívjuk zero-click jelenségnek. Egyre kevesebb felhasználó kattint át egy vállalkozás saját weboldalára.

Ez ma már más üzleti és marketing gondolkodásmódot kíván meg, mint 5 évvel ezelőtt.



Fotó: pexels.com

A keresőmotorok átalakulása új nyerteseket hoz

Az AI által generált válaszok sok esetben már a keresési találatok fölött jelennek meg, és a felhasználók egy része már nem is kattint tovább. Akik mégis, azok jellemzően az első néhány találat közül választanak. Már nem az a cél, hogy az első oldali találatok közé bekerüljön egy weboldal, hanem az első 3-ba, de a fő cél az AI-rendszerek válaszaiban való megjelenés (pl. Chat gpt, Google AI mód, Claude stb.), mert az 5-10 év múlva fizetőképes keresletet jelentő generáció, már szinte csak az AI platformokat használja keresésre, nem a Google keresőt.

De hogy tud ebbe a versenybe beszállni egy kisebb rendezvényhelyszín vagy egy olyan catering szolgáltató, fotós, dekoros, csapatépítő programokat nyújtó szolgáltató vagy akár egy előadó, DJ vagy zenei produkció, akik például az esküvőjüket szervező párokat vagy céges események szervezőit akarják elérni?

A verseny arról szól, hogy ki van jelen ott, ahol a vásárló éppen keres, amikor döntést hoz.

Az online kereskedelemben már régóta felértékelődtek az aggregátor platformok, mint például az Árukereső.hu. A szálláspiacon természetes, hogy valaki a Booking.com-on vagy a Szallas.hu-n keres szállást. Ugyanez a folyamat zajlik a rendezvénypiacon is.

A rendezvényhelyszínt vagy rendezvényszolgáltatót kereső érdeklődők egyre nagyobb arányban szakosodott gyűjtőoldalakon választják ki a helyszínt vagy szolgáltatót, ahol egyszerre több ajánlatot tudnak összehasonlítani. Magyarországon ilyenek például a Rendezveny.com, illetve a Rendezvenyhelyszinek.hu, amelyek kifejezetten rendezvényhelyszínek és rendezvényszolgáltatók keresésére specializálódtak.

Nem az ügyfélszerzés drágult meg – hanem a rosszul elköltött marketing büdzsé nőtt meg

A profi weboldal alapkövetelmény. Ugyanez igaz egy aktív Facebook-oldalra és a Google profilra is, hiszen ezek hitelességet építenek, segítik a vélemények gyűjtését, és fontos információkat adnak a potenciális ügyfeleknek. De önmagukban nem elegendők az ügyfélszerzéshez.

Egy rendezvényhelyszín vagy szolgáltató számára ma már könnyen elmehet havi 150–200 ezer forint Meta- és Google-hirdetésekre úgy, hogy a hirdetéseket rengetegen látják, olyanok is, akik egyáltalán nem számítanak éppen aktuális célcsoportnak, mert nincsenek keresési vagy döntési fázisban.

Ezért váltak egyre fontosabbá a szakmai aggregátor, vagyis gyűjtőoldalak, és az azokon való jelenlét. Az ott kereső felhasználó már nem inspirálódni szeretne, hanem helyszínt vagy szolgáltatót választani, ajánlatot kérni éppen aktuális rendezvényéhez. Sokkal veszi fel a kapcsolatot a számára megfelelő partnerrel.



Fotó: rendezveny.com

A jó gyűjtőoldalakon való megjelenés nem költség, hanem marketingpartnerség

Az aggregátor platformoknak van még egy jelentős előnyük.

Ők végzik el azt a marketingmunkát, amelyet egyetlen vállalkozás önállóan csak sokkal magasabb költséggel tudna finanszírozni, vagy kisebb vállalkozásként ki se tudna termelni (pl. hirdetési költségek, webfejlesztők, ügynökségek).

Az olyan gyűjtőoldalaknak, mint a Rendezveny.com, illetve a Rendezvenyhelyszinek.hu elemi érdekük, hogy minél több látogatót tereljenek az oldalukra, és lekérést generáljanak az oldalukon szereplőknek. Ezért folyamatosan költenek Google-hirdetésekre, közösségi médiára, keresőoptimalizálásra, tartalommarketingre és márkaépítésre. A regisztrált partnerek ebből úgy részesülnek, hogy nekik nem kell külön felépíteniük ezt az online forgalmat.

Másképp néz ki a matek, mint elsőre gondolnánk

Érdemes lehet olyan platformot választani a megjelenésre, ami nem jutalékos rendszerben működik, mint például a Rendezveny.com, illetve a Rendezvenyhelyszinek.hu.

A rendezvények, mint például az esküvők és a hozzájuk kapcsolódó szállás, catering, dekor jellemzően nagy értékű megrendelések, így a jutalék összege is magasabb lehet.

Ha egy platform fix éves díjért biztosít megjelenést és közvetlen ajánlatkéréseket (jutalék nélkül) – mint például a Rendezveny.com vagy a Rendezvenyhelyszinek.hu –, akkor a sikeres üzletek teljes árbevétele a szolgáltatónál marad.

Egy éves 219 000 forintos megjelenési díj első hallásra jelentős összegnek tűnhet.

Havi bontásban azonban ez mindössze 18 250 forintot jelent.

Ennyi pénzből ma már gyakorlatilag egy élelmiszer boltban sem lehet nagybevásárlást intézni, nemhogy ügyfelet hozó online kampányt indítani. Egy Google Ads vagy Meta kampányban ez az összeg egy nap alatt elfogyhat, miközben a kampánykezelés költségéről még nem is beszéltünk.

Ezzel szemben egy szakmai platform vagy gyűjtőoldal a közös marketing erejére épít: a forgalomszerzés költsége megoszlik a rendszer résztvevői között, miközben minden partner ugyanabból a látogatói bázisból részesül.

Ha pedig egyetlen nagyobb rendezvény vagy vállalati megrendelés érkezik a platformon keresztül, az éves megjelenési díj már megtérülhet. Az ezt követően megszerzett további üzletek pedig már tiszta nyereséget termelnek.

Ráadásul ezen gyűjtőoldalak előnye, mint például a Rendezveny.com vagy a Rendezvenyhelyszinek.hu, hogy nem csak a nagyobb szállodaláncok vagy menő budapesti szolgáltatóknak jelent releváns marketing eszközt, ha nem egyenlő ügyfélszerzési esélyeket biztosít a vidéki, kisebb panziók, apartmanházak, vendégházak és szolgáltatóknak is, mint például esküvői fotósok, videósok, zenészek, DJ-k, előadók számára is.

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