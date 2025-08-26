3p
A WING irodaházát választotta az AutoWallis

A WING által fejlesztett vegyesfunkciós Liberty komplexumban alakította ki új székhelyét Az AutoWallis Csoport több mint 400 munkavállalója számára mintegy 5600 négyzetméteren.

A régióban összesen mintegy 1500 főt foglalkoztató AutoWallis Csoport több mint 400, eddig Budapesten és környékén több irodában dolgozó munkavállalójával vette birtokba új otthonát a WING vegyesfunkciós fejlesztésében, a Libertyben. A csoport irodái a ház északi szárnyának legfelsőbb szintjein kaptak helyet, panorámával a Gellért-hegyre. Az irodaterek kialakítása, a belsőépítészeti megoldásoktól a térszervezésig, teljes mértékben az AutoWallis egyedi elvárásai mentén történt.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis Csoport az új székhely kialakításával egyesítette legfontosabb részlegeit: minden kulcsfontosságú operatív funkció, valamint több márka és leányvállalat egy helyre költözött, így lehetővé téve a hatékonyabb működést.

A WING Liberty épületének belső kialakítása is igényes.
„Az AutoWallis beköltözése újabb fontos mérföldkő a Liberty életében… Ez a több mint 5600 négyzetméteres, budapesti irodapiacon is kiemelkedő méretű, hosszú távú bérleti szerződés azt is mutatja, hogy a korszerű, fenntartható és szolgáltatásalapú irodai környezet egyre fontosabb szerepet játszik a bérlői döntésekben. A Liberty koncepcióját pontosan ezek mentén az elvek mentén alakítottuk ki.” – mondta Angel Gábor, a WING Zrt. irodákért felelős vezérigazgató-helyettese.

„Az AutoWallis költözése a Liberty Irodaházba több egyszerű helyszínváltoztatásnál: erős szimbóluma a vállalatcsoport fejlődésének, amely ma már 17 országban, 29 márkával van jelen autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatásokkal. Az AutoWallis most Driving Together mottójának szellemiségéhez igazodva mindhárom üzletágának központi menedzsmentjét egy irodába költözteti, így augusztus végétől több mint 400, az AutoWallis Csoport irányításában dolgozó kollégánk fog az új székházban együtt dolgozni.” – mondta el Ormosy Gábor az AutoWallis vezérigazgatója.”

A Liberty

Az ezer négyzetméteres zöld belső kerttel is rendelkező Liberty komplexum prémium well-being és kényelmi szolgáltatásokat kínál: három és négycsillagos hotel, a TRIBE Table étterem és kávézó, a Cloud IX rooftop bár, tetőtéri sportpálya és futókör, kerékpár- és rollertárolók, öltözők, zuhanyzók, elektromos töltők, 650 férőhelyes mélygarázs Parkl rendszerrel, valamint dedikált wigo helyek. A Monza Care autómosó, a Gourmenza étterem és kávézó, valamint a szomszédos Telekom Campus éttermei és a Nor/ma pékség további kényelmet biztosítanak a bérlőknek és a környékbelieknek.

