A Wizz Air nem hallotta még Orbán Viktor javaslatát?

A Wizz Air a két nagy kártyakibocsátó (Visa, Mastercard) bank- és hitelkártyái mellett a Revolut kártyáit is elfogadja.

Az utasok emellett a Wizz Air mobilalkalmazásán keresztül előre feltölthető vouchert is vásárolhatnak. Az átállás részeként új irányelvek is életbe lépnek, így

A légitársaság szerint az újítás „fontos lépést a fedélzeti szolgáltatások minőségének javítása érdekében”. Szerintük a készpénzmentes tranzakciókra való áttérés nem csupán a fedélzeti kiszolgálást gyorsítja, hanem a higiéniát is javítja, mivel a személyzetnek nem kell készpénzt kezelnie, ami hozzájárul egy tisztább és biztonságosabb utazási környezethez.

