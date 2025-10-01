A Wizz Air rátromfolt a Rynair bejelentésére

Mint közleményükben írják, ők Izrael legnagyobb diszkont légitársasága, és megerősítik elkötelezettségüket az izraeli piac mellett:
a 2025-ös téli menetrendi időszakban több mint egymillió ülőhelyet biztosít a Tel-Avivba és Tel-Avivból induló járatain.
Ez az ülőhely-kapacitás 18 közvetlen útvonalat fed le Izrael fővárosából, amely több mint 240 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest, teszik hozzá – írja a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Turizmusonline.
Kifejtik még, hogy az újabb bővítés jól mutatja légitársaságuk elkötelezettségét a megbízható és megfizethető utazási lehetőségek biztosítása mellett, valamint hegybe esik Tel-Avivra és Izraelre vonatkozó hosszú távú stratégiai terveikkel.
A város legnagyobb nem izraeli légitársaságaként Tel-Avivból közvetlenül az alábbi európai célállomásokra repülnek továbbra is:
- Budapest, Magyarország – heti akár 16 járat
- Bukarest, Románia – heti 14 járat
- Jászvásár (Iași), Románia – heti akár 3 járat
- Kolozsvár, Románia – heti akár 3 járat
- Róma Fiumicino, Olaszország – heti akár 11 járat
- Milánó Malpensa, Olaszország – heti akár 11 járat
- Nápoly, Olaszország – heti 3 járat
- Velence, Olaszország – heti akár 2 járat
- Szófia, Bulgária – heti akár 8 járat
- Varna, Bulgária – heti akár 3 járat
- Larnaca, Ciprus – heti akár 8 járat
- Athén, Görögország – heti 7 járat
- Thesszaloniki, Görögország – heti 3 járat
- London Luton, Egyesült Királyság – heti 7 járat
- Bécs, Ausztria – heti akár 7 járat
- Varsó, Lengyelország – heti 5 járat
- Krakkó, Lengyelország – heti 5 járat
- Vilnius, Litvánia – heti akár 5 járat