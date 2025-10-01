Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A Wizz Air rátromfolt a Rynair bejelentésére

A Wizz Air közleményt adott ki, amelyben megerősítik, hogy garantálják Tel-Aviv-i járataik indulását a téli időszakban is – ellentétben a Rynairrel, amely épp e hét kedden közölte, hogy kiveszik Tel Aviv-ba induló járataikat a téli menetrendjükből.

Mint közleményükben írják, ők Izrael legnagyobb diszkont légitársasága, és megerősítik elkötelezettségüket az izraeli piac mellett:

a 2025-ös téli menetrendi időszakban több mint egymillió ülőhelyet biztosít a Tel-Avivba és Tel-Avivból induló járatain.

Ez az ülőhely-kapacitás 18 közvetlen útvonalat fed le Izrael fővárosából, amely több mint 240 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest, teszik hozzá – írja a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Turizmusonline

Kifejtik még, hogy az újabb bővítés jól mutatja légitársaságuk elkötelezettségét a megbízható és megfizethető utazási lehetőségek biztosítása mellett, valamint hegybe esik Tel-Avivra és Izraelre vonatkozó hosszú távú stratégiai terveikkel. 

A város legnagyobb nem izraeli légitársaságaként Tel-Avivból közvetlenül az alábbi európai célállomásokra repülnek továbbra is:

  • Budapest, Magyarország – heti akár 16 járat
  • Bukarest, Románia – heti 14 járat
  • Jászvásár (Iași), Románia – heti akár 3 járat
  • Kolozsvár, Románia – heti akár 3 járat
  • Róma Fiumicino, Olaszország – heti akár 11 járat
  • Milánó Malpensa, Olaszország – heti akár 11 járat
  • Nápoly, Olaszország – heti 3 járat
  • Velence, Olaszország – heti akár 2 járat
  • Szófia, Bulgária – heti akár 8 járat
  • Varna, Bulgária – heti akár 3 járat
  • Larnaca, Ciprus – heti akár 8 járat
  • Athén, Görögország – heti 7 járat
  • Thesszaloniki, Görögország – heti 3 járat
  • London Luton, Egyesült Királyság – heti 7 járat
  • Bécs, Ausztria – heti akár 7 járat
  • Varsó, Lengyelország – heti 5 járat
  • Krakkó, Lengyelország – heti 5 járat
  • Vilnius, Litvánia – heti akár 5 járat

