A Wizz Air rátromfolt a Rynair bejelentésére

Mint közleményükben írják, ők Izrael legnagyobb diszkont légitársasága, és megerősítik elkötelezettségüket az izraeli piac mellett:

a 2025-ös téli menetrendi időszakban több mint egymillió ülőhelyet biztosít a Tel-Avivba és Tel-Avivból induló járatain.

Ez az ülőhely-kapacitás 18 közvetlen útvonalat fed le Izrael fővárosából, amely több mint 240 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest, teszik hozzá – írja a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Turizmusonline.

Kifejtik még, hogy az újabb bővítés jól mutatja légitársaságuk elkötelezettségét a megbízható és megfizethető utazási lehetőségek biztosítása mellett, valamint hegybe esik Tel-Avivra és Izraelre vonatkozó hosszú távú stratégiai terveikkel.

A város legnagyobb nem izraeli légitársaságaként Tel-Avivból közvetlenül az alábbi európai célállomásokra repülnek továbbra is:

Budapest, Magyarország – heti akár 16 járat

Bukarest, Románia – heti 14 járat

Jászvásár (Iași), Románia – heti akár 3 járat

Kolozsvár, Románia – heti akár 3 járat

Róma Fiumicino, Olaszország – heti akár 11 járat

Milánó Malpensa, Olaszország – heti akár 11 járat

Nápoly, Olaszország – heti 3 járat

Velence, Olaszország – heti akár 2 járat

Szófia, Bulgária – heti akár 8 járat

Varna, Bulgária – heti akár 3 járat

Larnaca, Ciprus – heti akár 8 járat

Athén, Görögország – heti 7 járat

Thesszaloniki, Görögország – heti 3 járat

London Luton, Egyesült Királyság – heti 7 járat

Bécs, Ausztria – heti akár 7 járat

Varsó, Lengyelország – heti 5 járat

Krakkó, Lengyelország – heti 5 járat

Vilnius, Litvánia – heti akár 5 járat