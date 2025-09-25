A Wizz Air rekordokat halmoz

A javuláshoz a Wizz Air saját rendkívüli intézkedései mellett a magyar légiforgalmi irányítás jobb teljesítményére is szükség volt – közölte a légitársaság az MTI-vel csütörtökön.

Május és augusztus között a Wizz Airnek több mint 2,6 millió utasa volt Magyarországon, 13 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A négy hónap alatt a légitársaság csaknem 12 ezer járatot teljesített Budapestről és Debrecenből. A növekvő járatszámok azonban nem okoztak jelentősebb késéseket.

Wizz Air-gép Ferihegyen. Nem vesztegelnek.

Fotó: Klasszis Média/Mester Nándor

Kevesebbet késtek

A Wizz Air pontos indulást és érkezést mutató mérőszáma (úgynevezett on-time-performance) több mint 63 százalékkal javult a tavalyi év ugyanezen időszakához képest Magyarországon. Járatainak mintegy 70 százaléka a menetrendnek megfelelően negyedórán belül felszállt. A három óránál hosszabb késések aránya mindössze 0,5 százalék volt ebben az időszakban – ezek a hosszabb csúszások jellemzően azért fordulnak elő, mert ilyenkor a légitársaság azon dolgozik, hogy elkerülje az adott járat törlését, hogy elvigye utasait a választott úti céljukra.

A járatok törlésére idén nyáron főként a közel-keleti válság és légtérlezárások miatt volt szükség, ezt leszámítva a Wizz Air csupán 6 Magyarországot érintő járatot törölt a franciaországi légiforgalmi-irányítók sztrájkja, illetve a birminghami repülőtér lezárása miatt.

Nemcsak Magyarországon, hanem a Wizz Air teljes hálózatában is javultak a pontossági mutatók a nyáron, miközben a légitársaságnak naponta átlagosan másfél percenként felszállt egy repülőgépe. A Wizz Air idén júliusban elérte a napi ezer járatot, több mint 200 ezer utassal a fedélzetén. Ebben a hónapban a légitársaság járatainak 99,8 százalékát teljesítette, amely a legjobb mutató volt egész Európában. Május és augusztus között csaknem 24,5 millióan utaztak a légitársasággal mintegy 120 ezer járaton.

A magyar légiirányítók szerepe

A Wizz Air eredményeinek javulásában fontos szerepet játszott a HungaroControl, amely a tavalyinál jóval nagyobb irányító kapacitást biztosított mind a közelkörzeti – az induló és érkező járatok kezelésében –, mind pedig a magaslégtéri körzetekben, ahol az átrepülő forgalmat irányítják.

Ennek köszönhetően a délkeleti tengelyen, amelynek Magyarország is része, az Európa felé tartó forgalom 5 százalékos növekedése mellett is sikerült jelentősen növelni a hatékonyságot. A HungaroControl teljesítményét az európai légiforgalmat szervező és kontrolláló Eurocontrol legfrissebb jelentése is kiemelte.

A HungaroControlnál sok mindenhez mesterfokon értenek

Fotó: HungaroControl

Új program

A Wizz Air az idén jelentette be Customer First Compass programját, amelyben 14 milliárd eurós beruházással fejleszti üzemelését és utasai ügyfélélményét a következő években. A program magába foglalja a csúcstechnológiai beruházásokat, a megbízhatóság növelését, valamint a magasabb szintű ügyféltámogatás biztosítását.

A Wizz Air 237 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, 2024-ben 62,8 millió utast szállított. A cég árbevétele 3,8 százalékkal nőtt tavaly, és meghaladta az 5 milliárd eurót. A nettó profit 213,9 millió euróra csökkent az idén március végén zárult gazdálkodási évben, az előző évi 365,9 millió eurót követően.