Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Vállalatok Wizz Air

A Wizz Air rekordokat halmoz

mfor.hu

A fapados légitársaság idén nyáron minden korábbinál több járatot üzemeltetett, rekordszámú utassal.

A javuláshoz a Wizz Air saját rendkívüli intézkedései mellett a magyar légiforgalmi irányítás jobb teljesítményére is szükség volt – közölte a légitársaság az MTI-vel csütörtökön.

Május és augusztus között a Wizz Airnek több mint 2,6 millió utasa volt Magyarországon, 13 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A négy hónap alatt a légitársaság csaknem 12 ezer járatot teljesített Budapestről és Debrecenből. A növekvő járatszámok azonban nem okoztak jelentősebb késéseket.

Wizz Air-gép Ferihegyen. Nem vesztegelnek.
Wizz Air-gép Ferihegyen. Nem vesztegelnek.
Fotó: Klasszis Média/Mester Nándor

Kevesebbet késtek

A Wizz Air pontos indulást és érkezést mutató mérőszáma (úgynevezett on-time-performance) több mint 63 százalékkal javult a tavalyi év ugyanezen időszakához képest Magyarországon. Járatainak mintegy 70 százaléka a menetrendnek megfelelően negyedórán belül felszállt. A három óránál hosszabb késések aránya mindössze 0,5 százalék volt ebben az időszakban – ezek a hosszabb csúszások jellemzően azért fordulnak elő, mert ilyenkor a légitársaság azon dolgozik, hogy elkerülje az adott járat törlését, hogy elvigye utasait a választott úti céljukra.

A járatok törlésére idén nyáron főként a közel-keleti válság és légtérlezárások miatt volt szükség, ezt leszámítva a Wizz Air csupán 6 Magyarországot érintő járatot törölt a franciaországi légiforgalmi-irányítók sztrájkja, illetve a birminghami repülőtér lezárása miatt.

Nemcsak Magyarországon, hanem a Wizz Air teljes hálózatában is javultak a pontossági mutatók a nyáron, miközben a légitársaságnak naponta átlagosan másfél percenként felszállt egy repülőgépe. A Wizz Air idén júliusban elérte a napi ezer járatot, több mint 200 ezer utassal a fedélzetén. Ebben a hónapban a légitársaság járatainak 99,8 százalékát teljesítette, amely a legjobb mutató volt egész Európában. Május és augusztus között csaknem 24,5 millióan utaztak a légitársasággal mintegy 120 ezer járaton.

A magyar légiirányítók szerepe

A Wizz Air eredményeinek javulásában fontos szerepet játszott a HungaroControl, amely a tavalyinál jóval nagyobb irányító kapacitást biztosított mind a közelkörzeti – az induló és érkező járatok kezelésében –, mind pedig a magaslégtéri körzetekben, ahol az átrepülő forgalmat irányítják.

Ennek köszönhetően a délkeleti tengelyen, amelynek Magyarország is része, az Európa felé tartó forgalom 5 százalékos növekedése mellett is sikerült jelentősen növelni a hatékonyságot. A HungaroControl teljesítményét az európai légiforgalmat szervező és kontrolláló Eurocontrol legfrissebb jelentése is kiemelte.

A HungaroControlnál sok mindenhez mesterfokon értenek
A HungaroControlnál sok mindenhez mesterfokon értenek
Fotó: HungaroControl

Új program

A Wizz Air az idén jelentette be Customer First Compass programját, amelyben 14 milliárd eurós beruházással fejleszti üzemelését és utasai ügyfélélményét a következő években. A program magába foglalja a csúcstechnológiai beruházásokat, a megbízhatóság növelését, valamint a magasabb szintű ügyféltámogatás biztosítását.

A Wizz Air 237 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, 2024-ben 62,8 millió utast szállított. A cég árbevétele 3,8 százalékkal nőtt tavaly, és meghaladta az 5 milliárd eurót. A nettó profit 213,9 millió euróra csökkent az idén március végén zárult gazdálkodási évben, az előző évi 365,9 millió eurót követően.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A cukorrépa betakarítása időérzékeny múvelet

Ez a kampány is megkezdődött

A mészkemence begyújtásával megkezdődött a 132. répafeldolgozási kampány a Magyar Cukor Zrt. cukorgyárában Kaposváron.

Irány Békéscsaba!

A Vulcan Shield Globalnak nem kellenek a külföldi „importmunkások”

Külföldi munkások nem dolgoznak majd a 2033-ig létrehozni tervezett három békéscsabai gyárban – mondta el a megyei jogú város közgyűlésének csütörtöki ülésén a szingapúri székhelyű Vulcan Shield Global (VSG) vállalat tengerentúli értékesítési igazgatója David Kneale.

Pénzcsapot nyit meg a kormány: erre csaphatnak le a cégek

Pénzcsapot nyit meg a kormány: erre csaphatnak le a cégek

Forrást nyit az NGM a kkv-k számára.

Ilyen gyorsvasúttal utazhatunk majd Ferihegyre

Döntött a minisztérium, fontos rendelet jelent meg a ferihegyi gyorsvasútról

A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvánosságra hozta annak a rendeletnek a tervezetét, amely megalapozná a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati pályaudvar közé tervezett gyorsvasút koncesszióba adását.

Vadsztrájk bénítja a szemétszállítást – a MOHU tárgyalna, de nincs kivel

Vadsztrájk bénítja a szemétszállítást – a MOHU tárgyalna, de nincs kivel

Reagált a cég a spontán munkabeszüntetésre.

Megkapta a jóváhagyást a 4iG, de a Rába vezetőségének nem tetszik az ajánlat

Megkapta a jóváhagyást a 4iG, de a Rába vezetőségének nem tetszik az ajánlat

Köszönik szépen, de nem – ez nagyjából a Rába vezetőségének álláspontja a nyilvános vételi ajánlatról.

A MAVIR csak fél évvel később lesz erre képes

A MAVIR csak fél évvel később lesz erre képes

A MAVIR ZRt. a szakmai partnerekkel, stakeholderekkel történt egyeztetések alapján 2026. szeptember 30-ra ütemezi a MARI és PICASSO platformokhoz való csatlakozás éles indulását. 

A Visa hároméves programot indít mikro-, és kisvállalkozásoknak

A Visa hároméves programot indít mikro-, és kisvállalkozásoknak

A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, elindítja a Digitális Fizetés Programot Magyarországon, amelynek célja, hogy a mikro- és kisvállalkozásokat felkészítse egy olyan világra, ahol a fogyasztók egyre inkább online vásárolnak és digitálisan fizetnek és ezzel támogassa az ország digitális gazdaságát.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter aktív úton jár

Az amerikai Genesys Budapestre érkezik

Húszmilliárd forintos értékű beruházást hajt végre a Genesys amerikai technológiai vállalat Budapesten – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.

Új alelnökkel erősít az MNB

A Gazdasági Bizottság 11 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta Sipos-Tompa Levente MNB-alelnöki kinevezését, aki októbertől veheti át a Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség vezetését.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168