A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája.

A kelet-magyarországi légikikötőből július 1-jétől már Törökország legnagyobb városába, Isztambulba is el lehet jutni, a járatok hetente két alkalommal, szerdán és vasárnap közlekednek majd – közölte a légitársaság csütörtökön az MTI-vel.

A Wizz Air az elmúlt időszakban jelentősen bővítette a Magyarország és Törökország közötti kínálatát. A nyári időszakban már naponta közlekedik járatuk Budapestről Isztambulba és Antalyába, és még az idén elindítják a két ország fővárosa, Budapest és Ankara közötti járatot is.

A Wizz Air 262 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a társaság 2025-ben 68,6 millió utast szállított. A Wizz Air-t a londoni tőzsdén jegyzik WIZZ jelöléssel.

A Wizz Air a 2025. október és december közötti harmadik pénzügyi negyedévében 1,3 milliárd euró árbevételt ér el, ami éves alapon 10,2 százalékos növekedés. A harmadik negyedévben a társaság EBITDA-ja 176 millió euró volt, 12,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ugyanezen időszakban a cég vesztesége 139 millió eurót tett ki, ami 42,2 százalékkal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.

Kőzetgyapot

A MAB Tarnóca elindította kőzetgyapot üzemét

A behozatal egy részét is kiváltja, és terméke segíti az energiatakarékosságot.

Az EU hatóságai alaposan vizsgálják a pornóoldalakat

A Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos oldalak gyakorlatát veszik górcső alá, hogy sértik-e az uniós szabályokat a kiskorúak hozzáférésének kezelésével.

A Pro-Solum spéci betonnal rukkol majd elő

A hazai tulajdonú vállalat Bagon építkezik, amivel kiváltja az eddigi import egy részét is.

Ismét magyar igazgató vezeti a Nestlé szerencsi és diósgyőri gyárait

Bobor Roland kinevezésével 24 év után ismét magyar vezető kerül a gyárak élére április elsejétől – közölte a cég csütörtökön.

Beszűkült a magyar piac, már külföldi célpontokat keres az MBH

Bár az MBH Bank bevétele és nyeresége is csökkent tavaly, mégis sikeres ötéves perióduson van túl a pénzintézet. Lezárult a három magyarországi bank összeolvadását felölelő időszak, ami alatt jelentősen bővült az ügyfélállomány – hangzott el az MBH 2025-ös pénzügyi eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. Az is kiderült, hogy már külföldi felvásárlási lehetőségeket keres a pénzintézet. Lapunk emellett a kormányzati különadókról és a Moody’s figyelmeztetéséről is kérdezett.

A mokaszinok reneszánsza – elegancia, amely nem ismer kompromisszumot

A divat világa folyamatosan változik, de bizonyos klasszikus darabok mindig visszatérnek a legnépszerűbb trendek közé. A kényelmes lábbelik iránti igény jelentősen megnőtt az utóbbi években a nők körében világszerte. Ez a típusú cipő tökéletesen ötvözi a hagyományos eleganciát a praktikus szempontokkal minden helyzetben. A nők kedvelik a letisztult formákat, amelyek jól mutatnak nadrággal és szoknyával egyaránt.

Új vezérigazgató-helyettest jelentett be az Alteo

A mai naptól nevezték ki.

Állami megbízást nyert el a 4iG Montenegróban

Montenegró kormánya a 4iG Csoportot választotta a rendvédelmi szervek technológiai fejlesztését, valamint a kormányzati adatközpont és kapcsolódó infrastruktúra kialakítását célzó projektek megvalósítására. A beruházások a csoport első nagyszabású külföldi kormányzati megbízását jelentik a digitális infrastruktúra-fejlesztés területén.

Magyar gyártóbázis kialakításáról is tárgyalt Jászai Gellért a török védelmi ipar szereplőivel

A harcjárművek torony- és fegyverrendszerei, pilóta nélküli eszközök, digitalizáció és kézifegyvergyártás területén vizsgálták az együttműködési lehetőségeket.

Nagy előrelépés: megvan az amerikai engedély a Mol részére

Rendkívüli bejelentést tett a Mol. 

