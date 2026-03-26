A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

A kelet-magyarországi légikikötőből július 1-jétől már Törökország legnagyobb városába, Isztambulba is el lehet jutni, a járatok hetente két alkalommal, szerdán és vasárnap közlekednek majd – közölte a légitársaság csütörtökön az MTI-vel.

A Wizz Air az elmúlt időszakban jelentősen bővítette a Magyarország és Törökország közötti kínálatát. A nyári időszakban már naponta közlekedik járatuk Budapestről Isztambulba és Antalyába, és még az idén elindítják a két ország fővárosa, Budapest és Ankara közötti járatot is.

A Wizz Air 262 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a társaság 2025-ben 68,6 millió utast szállított. A Wizz Air-t a londoni tőzsdén jegyzik WIZZ jelöléssel.

A Wizz Air a 2025. október és december közötti harmadik pénzügyi negyedévében 1,3 milliárd euró árbevételt ér el, ami éves alapon 10,2 százalékos növekedés. A harmadik negyedévben a társaság EBITDA-ja 176 millió euró volt, 12,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ugyanezen időszakban a cég vesztesége 139 millió eurót tett ki, ami 42,2 százalékkal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.