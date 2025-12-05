1p

Vállalatok Debrecen Wizz Air

A Wizz Air újráz Debrecenben

mfor.hu

A fapados légitársaság három debreceni járatát is újraindítja a 2026-os nyári menetrendi időszakban, így Tel Aviv, Eindhoven és Isztambul ismét elérhető lesz.

2026. március 31-től újra elérhetővé válik Izrael gazdasági és kulturális központja, Tel Aviv, ahova a Wizz Air hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton repül majd – tájékoztatta a légitársaság pénteken az MTI-t.

Wizz Air-gép Ferihegyen
Wizz Air-gép Ferihegyen
Fotó: Klasszis Média/Mester Nándor

Május 2-ától indulnak el újra a járatok Eindhovenbe, a holland város repülőterére heti két alkalommal, kedden és szombaton lehet eljutni a Wizz Air repülőgépével.

A harmadik visszatérő járat az isztambuli: júniustól Törökország legnépesebb városába a tervek szerint hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik majd a diszkont légitársaság.

A Wizz Air 250 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a 2025-ös pénzügyi évben 63,4 millió utast szállított.

