Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A Wizz Air után visszavonulót fújt a Ryanair is

mfor.hu

Leépítenek az osztrákoknál.

A döntés közvetlenül mintegy száz munkatársat érint, és több útvonal megszűnését hozza a 2025-ös téli menetrendben – így például Billund, Santander és Tallinn is kikerül a kínálatból - írja a szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Turizmus Online

Eszerint a Ryanair a magas költségekre hivatkozik, különösen a 12 eurós osztrák légiforgalmi adóra és a reptéri díjakra, amelyeket túlzottnak tart – fogalmaz a GD Consulting cikkében Kovács Balázs, nemzetközi turisztikai szakértő.

A bécsi repülőtér ezzel szemben hangsúlyozza, hogy tarifái hosszú ideje változatlanok, sőt 2026-tól akár 5 százalékkal csökkennek is. 

Új vállalati hitelek jelentek meg az MBH Banknál

Az MBH Bank az elsők között szerezte meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítéshez szükséges tanúsítványt. Ennek köszönhetően két minősített terméke, az MBH Vízió Beruházási Minősített Vállalati Hitel és az MBH Beruházási Kölcsön Minősített Vállalati Hitel is elérhetővé vált a hazai vállalkozásoknak. 

Egy koreai cég miatt újra áll a bál Maglódon

A Pest megyei városban évi 12 ezer tonna akkugyári műanyaghulladékot akarnak feldolgozni.

Változás az eMAG felsővezetésében

Októbertől Polgári Balázst nevezték ki az eMAG Magyarország országigazgatójának. Elődje, Daradics Kinga új szakmai kihívásokat vállal az eMAG-on kívül.

17 milliárd – alaposan bevásárolnak Jellinek Dánielék Spanyolországban

524 ingatlan.

Eldugult vécék miatt került gondba az SK komáromi akkugyára

Szeptember 12-én pénteken nem vették fel a munkát a takarítók az SK komáromi akkugyárában, és a következő napokon sem jelentek meg, a gyárat, és annak vécéit így több napon keresztül senki nem takarította – tudta meg a Telex a cég dolgozóitól.

Magyarkút-Verőce vasúti megállóhely

Büntetőeljárásban keresik a felelőst a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében

Húsz ember utazott péntek reggel azon a Vácról Balassagyarmatra tartó S750-es vonaton, amelynek több kocsija is kisiklott a Verőce melletti megállónál.

Közel 500 millió forintot költött az állam rezsivédelemre fél év alatt

Az év első felében 484 milliárd forintjába került az államnak, hogy a magyar lakossági átlagfogyasztók támogatott és nem piaci áron jutnak hozzá a háztartási energiához.

Megvan az évtizedek után távozó magyar topmenedzser utódja

A Shell Hungary bejelentése szerint 2025. október 1-jétől Marik Gyula tölti be a vállalat igazgatósági elnöki tisztségét, már meglévő régiós beszerzési vezetői pozíciója mellett. Marik Gyula Istenesné Solti Andreát váltja, aki több mint 32 év után távozik az energiavállalattól.

Újít a One: az AI hamarabb tudja, hogy baj lesz a hálózattal, mint a felhasználó

A 4iG Csoport kiterjesztette stratégiai együttműködését az Elisa Polystarral, amelynek keretében új, mesterséges intelligencia használatának lehetőségét megteremtő, hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be a One Magyarországnál.

A Roszatom szűkszavúan reagált az Európai Bíróság döntésére

A paksi atomerőmű bővítési projektjének orosz fővállalkozója is megszólalt a már folyó munkálatokkal kapcsolatban.

