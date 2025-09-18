A Wizz Air után visszavonulót fújt a Ryanair is

A döntés közvetlenül mintegy száz munkatársat érint, és több útvonal megszűnését hozza a 2025-ös téli menetrendben – így például Billund, Santander és Tallinn is kikerül a kínálatból - írja a szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Turizmus Online.

Eszerint a Ryanair a magas költségekre hivatkozik, különösen a 12 eurós osztrák légiforgalmi adóra és a reptéri díjakra, amelyeket túlzottnak tart – fogalmaz a GD Consulting cikkében Kovács Balázs, nemzetközi turisztikai szakértő.

A bécsi repülőtér ezzel szemben hangsúlyozza, hogy tarifái hosszú ideje változatlanok, sőt 2026-tól akár 5 százalékkal csökkennek is.