A Yettel előfizetőkre nehéz éjszaka jön

mfor.hu

A mobilos cég több szolgáltatása is elérhetetlen lesz kedden 22 órától – derül ki a szolgáltató oldalán megjelent tájékoztatóból.

Karbantartás miatt egészen szerda hajnali 4 óráig leállnak a rendszerek – tudta meg a HVG.

Most éjjel néhányunknak nem csak a térerőn múlik majd
Most éjjel néhányunknak nem csak a térerőn múlik majd
Fotó: Depositphotos

A leállás ideje alatt azonban nem lesz elérhető az online fizetés, így

  • a yettel.hu-ról történő rendelés,
  • a számlabefizetés,
  • a kártyafeltöltés és az új kártya aktiválása,
  • az adatjegyvásárlás,
  • az előfizetés módosítása,
  • a Yepp-csomag vásárlása és módosítása,
  • a partneri csatornás befizetés.

A Yettel alkalmazás szintén nem lesz elérhető. A szolgáltató ugyanakkor kiemeli: a mobilparkolás és az e-matrica-vásárlás (SMS-ben) zavartalanul működik majd.

