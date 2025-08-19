A Yettel előfizetőkre nehéz éjszaka jön

Karbantartás miatt egészen szerda hajnali 4 óráig leállnak a rendszerek – tudta meg a HVG.

Most éjjel néhányunknak nem csak a térerőn múlik majd

Fotó: Depositphotos

A leállás ideje alatt azonban nem lesz elérhető az online fizetés, így

a yettel.hu-ról történő rendelés,

a számlabefizetés,

a kártyafeltöltés és az új kártya aktiválása,

az adatjegyvásárlás,

az előfizetés módosítása,

a Yepp-csomag vásárlása és módosítása,

a partneri csatornás befizetés.

A Yettel alkalmazás szintén nem lesz elérhető. A szolgáltató ugyanakkor kiemeli: a mobilparkolás és az e-matrica-vásárlás (SMS-ben) zavartalanul működik majd.