ABB: nem történt tőkekivonás

Amikor a bolha aranyat ér - A tanácsadói tevékenység előretörése az alkatrészgyártás piacán

A nemzetközi szintű válságok minden esetben dinamizálják a tanácsadói tevékenységek piacát, hiszen az üzleti döntéshozók még inkább megfontolt, még inkább költséghatékony megoldásokat keresnek. De a tanácsadói tevékenységnek is reagálnia kellett a piaci elvárásokra, ennek köszönhető, hogy ebben az üzletágban is ma már egyre inkább egy adott speciális részterületre kell koncentrálni, ahol valóban a szakmaiságé a kiemelt szerep. Ez a változási folyamat ma már a legkisebb elemek, az alkatrészek gyártását sem kerülheti el, pláne, ha azok a termelés egészére, a cég imázsára is jelentős hatással vannak.