Az ABB új ajánlata: ne vegye meg, csak bérelje!

A BESS-as-a-Service szolgáltatás teljesítménygaranciát, valamint a karbantartási költségeket és az energiakereskedelmi közvetítői díjakat is tartalmazza. Az ABB az energiapiaci részvétel minden aspektusának kezelésével lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a felesleges energia értékesítéséből származó azonnali pénzügyi előnyöket könnyedén kihasználhassák.

Az ABB ajánlata magában foglalja az összes hardvert, szoftvert és az életciklus-támogatást is. Az ABB gondoskodik a telepítésről, a karbantartásról és az optimalizálásról is, így a vállalkozások az alaptevékenységükre összpontosíthatnak, miközben javítják az energiahatékonyságot, a rugalmasságot és a hosszú távú fenntarthatóságot. A technológia-független BESS-as-aService bármilyen típusú akkumulátor-technológiával működik, így az ügyfelek rugalmasan kihasználhatják a legújabb innovációk előnyeit anélkül, hogy egyetlen rendszer alkalmazásához lennének kötve.

