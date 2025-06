Aggasztó hír érkezett a magyar építőiparból

„2025 májusa a magyar építőiparban nem a fordulat, hanem az elmélyülés hónapja lett. A cégszámok zsugorodása erőteljesebb, mint tavaly, az alapítások elmaradtak, a megszűnések szerkezete súlyosbodott. A szektorban így nemcsak a számok, hanem a kilépési módok is egyre komolyabb aggodalomra adnak okot. A stabilitás jelei továbbra is hiányoznak.” – mondta Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője

Tíz megszűnésből tehát kilenc rendezetlen formában történik, vagy pénzügyi ellehetetlenülés, vagy adminisztratív megszűnés okán. Ráadásul az újonnan induló cégbírósági eljárások száma sem csökken, így a közeljövő sem ígér enyhülést. Ez nemcsak a statisztikák szintjén, de a piaci bizalom terén is romboló hatású, az ágazat már nemcsak gyengélkedik, hanem kiszámíthatatlanná is válik.

Arányaiban az egyéb építmények építése szenvedte el a legnagyobb veszteséget (2,3 százalékos visszaesés), de a lakó- és nem lakóépületek építése sem maradt le sokkal. A speciális szaképítés ugyan kevésbé érintett, de itt is hét hónapja tart a csökkenés.

Az Opten adatai alapján május végére közel 1 000 vállalkozással lett kevesebb az építőiparban, mint év elején. ami az elmúlt évek leggyorsabb ütemű cégfogyása az év első öt hónapjában. A visszaesés immár kilenc hónapja tart, és már most mélyebb, mint 2024 azonos időszakában.

Az építőipar 2025 első négy hónapjában tovább veszített lendületéből, a termelés volumene 4,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Bár az épületek és az egyéb építmények építése minimális növekedést mutatott, a szektor gerincét jelentő speciális szaképítésre ez nem volt jellemző. A pozitív elmozdulás hatása is erősen torzított, míg a speciális szaképítés csökkenése a tavalyi magas bázishoz képest történt, az épület- és egyéb építés szerény bővülése igen alacsony bázisról indult, így annak jelentősége korlátozott.

A nyár azonban ezúttal nem élénkülést, hanem őszies hangulatot hozott az építőipari cégtrendbe: gyenge alapítási aktivitás, emelkedő felszámolási arány és a tavalyinál is mélyebb cégszámcsökkenés jellemezte az időszakot.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!