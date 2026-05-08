Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Vállalatok AI - Mesterséges intelligencia

Agilitás és AI bevezetés: a kettős transzformáció, amely valóban versenyképessé tesz

Miközben a legtöbb vállalat még az AI bevezetésén gondolkodik, a valóban előremutató kérdés már egészen más: felkészült-e egyáltalán a szervezet arra, hogy az AI-ban rejlő lehetőségeket ki tudja aknázni? A válasz sokakat meglephet.

Az AI nem projekt, és az agilitás sem módszertan

2026-ban az AI szinte minden vezetői megbeszélésen előkerül. A szervezetek stratégiákat alkotnak, eszközöket telepítenek – mégis az esetek megdöbbentő hányadában az eredmény kiábrándító: drága pilotok, amelyek soha nem kerülnek éles üzembe; fejlesztések, amelyek nem kapcsolódnak egyetlen üzleti célhoz sem. A probléma gyökere szinte mindig ugyanaz: az AI bevezetését projektként kezelik egy olyan szervezetben, amely nem képes gyorsan tanulni és dönteni.

Az agilitás és az AI bevezetés nem két párhuzamos kezdeményezés, hanem egyetlen, egymást erősítő folyamat. Az egyik a szervezet tanulási és döntési képességét fejleszti, a másik ezt sokszorozza meg. Aki az egyiket a másik nélkül próbálja megvalósítani, komoly kockázatot vállal.

Az agilis transzformáció, mint az AI-érettség alapja

A valódi agilis működés lényege, hogy a szervezet képes gyorsan tanulni, fókuszáltan priorizálni és decentralizáltan dönteni. Ez az a működési modell, amely az AI-bevezetés sikerének előfeltétele – mert az AI-megoldások validálásához gyors visszacsatolási ciklusok kellenek, az AI-stratégia folyamatos finomhangolást igényel, a fejlesztések skálázásához pedig átlátható portfóliómenedzsment szükséges.

A Scrum.org és a McKinsey felmérése szerint az agilis szervezetek üzleti eredményessége 20-30%-kal, szervezeti teljesítménye 30-50%-kal javul, döntési mechanizmusaik 5-10-szer gyorsabbak. Ezek egyben az AI-bevezetés sebességét és sikerét is meghatározzák.

Mik a leggyakoribb buktatók?

  1. Az AI-t projektként kezelik – Aki egyszer bevezet egy megoldást és abbahagyja a fejlesztést, hamarosan azt tapasztalja, hogy a versenytársak lehagyták. Az AI folyamatos szervezeti képesség, nem egyszeri projekt.
  2. Az AI-stratégia elszakad az üzleti céloktól – Ha a fejlesztések nem kapcsolódnak konkrét üzleti döntésekhez, az eredmény technológiai kísérlet marad. Az MVP-szemlélet és az OKR-alapú mérőszámrendszer biztosítja, hogy az AI-beruházások valódi üzleti értéket teremtsenek.
  3. Adatbiztonsági kérdések alulértékelése – Milyen adatok mehetnek ki külső AI-nak? Hogyan kezeljük a shadow AI jelenségét? Az AI Governance és Compliance keretrendszert a fejlesztéssel párhuzamosan kell felépíteni, nem utólag.
  4. Változásmenedzsment hiánya – A munkahelyek elvesztésétől való félelem és a bizalmatlanság az AI eredményeivel szemben valódi szervezeti jelenségek. Tudatos kommunikáció és kompetenciafejlesztés nélkül az AI bevezetés ellenállásba ütközik.
  5. A „big bang” megközelítés – Sem az agilis transzformáció, sem az AI bevezetés nem működik egyszerre mindent megváltoztató átalakításként. A fokozatos skálázás és a mérhető quick-win-ek a fenntartható siker feltételei.

A kettős transzformáció gyakorlatban

A legsikeresebb szervezetek az agilitást és az AI bevezetést egyszerre, összehangoltan közelítik meg. 

Ennek három kulcseleme: 

  • AI stúdiók, magas felhatalmazású, gyors iterációban dolgozó fejlesztőcsapatokkal
  • tudatos AI-stratégia, agilis portfóliómenedzsmenttel összehangolva
  • olyan szervezeti kultúra, amelyben a kísérletezés és a gyors tanulás természetes működési mód

Nem elméleti konstrukcióról van szó – hanem egyre inkább a valódi sikereket elérő szervezetek működési modelljéről.

A proaktív szervezet előnye

A kérdés 2026-ban már nem az, hogy bevezessük-e az AI-t. A kérdés az, hogy elég rugalmas-e a szervezet ahhoz, hogy valóban ki tudja aknázni. Az agilis transzformáció és az AI bevezetés együttes megközelítése nem luxus – hanem stratégiai szükségszerűség. A szervezetek, amelyek ezt ma megértik, nem csupán hatékonyabbak lesznek, hanem képesek lesznek alkalmazkodni ahhoz a jövőhöz, amelynek formáit ma még senki sem látja pontosan.

ProMan Consulting – Agilitás és AI bevezetés a gyakorlatban

Az agilis transzformáció és az AI bevezetés területén vezető tanácsadóként a ProMan Consulting több száz szervezetet támogatott stratégiaalkotás, folyamatoptimalizálás és információbiztonság területén. Az agilitás és a mesterséges intelligencia szervezeti bevezetésének szakértőjeként ezt a tapasztalatot AI-alapú megoldásokkal ötvözve end-to-end képes kísérni a szervezetek kettős transzformációját – az első pilot csapattól az enterprise-szintű AI-stratégiáig. Tekintse meg a ProMan agilis transzformációs szolgáltatásait és AI tanácsadási megoldásait, vagy kérjen díjmentes konzultációt!

Az LLM Zrt. tulajdonosa változatlanul Magyar Péter, csak a vezérigazgatói pozícióról mondott le a Tisza Párt elnöke.

Hernádi Zsolt mindenesetre büszke.

Egyelőre nem jutottak dűlőre.

Befejeződött a METU átvilágítása.

Tizenharmadik alkalommal díjazták Randstad Awarddal Magyarország legvonzóbb munkáltatóit. A Randstad Employer Brand Research 2026-os kutatásából kiderül, hogy a magyar munkavállalók továbbra is tudatos, következetes elvárásrendszer alapján választanak munkahelyet: fontos számukra a fizetés, a kellemes légkör, a biztonság, a munka-magánélet egyensúlya és egyre inkább a karrierépítés lehetősége is.

Utolsó reakcióját tehette meg az akkugyárak ügyében Szijjártó Péter leköszönő minisztériuma

Nem cáfolta a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Telexnek Palkovics László egykori ipari és technológiai miniszter kijelentését, miszerint a kormányüléseken többször is tárgyaltak az akkugyárak szennyezéseiről. A KKM szerint Palkovics kijelentése nem áll ellentmondásban Szijjártó korábbi nyilatkozatával.

A neves médiavállalkozó 87 éves volt.

Közleményt adtak ki az esetről.

Több partnerrel is találkozott.

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára a generációváltás régóta ismert kihívás, amely mára sürgető gazdasági és vállalkozásstratégiai kérdéssé vált. A tét nem kicsi: nemcsak a vállalkozások, hanem a teljes nemzetgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú a gazdasági stabilitás, a munkahelyek megőrzése és felhalmozott tudás továbbörökítése. Csakhogy a helyzet kritikus, ugyanis az utódok nagy része nem kívánja tovább vinni a vállalkozást – mégis megoldást kell találni.

