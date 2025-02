Akadozva érkezik Magyarországra az orosz diszkontlánc

A Mere több mint húsz embert vett fel a bolthálózatának elindítására, és több tucatnyi beszállítóval, illetve üzlethelyiséggel is tárgyalt, mostanáig azonban hiába. A magyar sajtóban 2024 áprilisában jelent meg, hogy a Szibériából indult, mára többek között Szerbiában is komoly bolthálózatot üzemeltető Mere Magyarországon tervez terjeszkedni. A Mere magyarországi leányvállalatának már akkor több mint tíz alkalmazottja volt, és éppen beszerzési menedzsereket toborzott. A cég akkor nem válaszolt a sajtó megkereséseire, és semmilyen más fórumon sem kommunikált. Az akkori találgatások szerint az első boltjukat egy káposztásmegyeri Spar helyén nyitnák meg 2024 második felében.

Kapcsolódó cikk Mi is az a Mere? A németek is vásárolnak náluk Orosz üzletlánc Magyarországon? Na, ezt sem tudta volna senki elképzelni, mondjuk harminc évvel ezelőtt.

