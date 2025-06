Aki a Balatonnál jár, érdemes egy kanyart tennie az év hamburgerezőjénél

Nincs varázslat, történet van – így lehet röviden összefoglalni a 2024-ben az év hamburgerezőjének választott Bitang Burger sikerét az ötletgazda testvérpár szerint. Kovács Balázs és Kovács Olivér már fiatalkorában álmodozott egy saját vendéglátóhelyről, az elhatározás pedig 2017-ben egy vasárnapi közös pezsgőzéskor született meg bennük, immár Olivér párjával, Radnóti Máriával együtt.

Mostanra több mint 100 ezer eladott hamburgerrel büszkélkedhetnek, miközben folyamatosan nő a vendégeik száma: idén májusban már akkora volt a kereslet a burgereik iránt, mint tavaly az augusztusi csúcsszezonban.

Miközben különböző okok miatt sajnos sorra zárnak be a balatoni vendéglátóhelyek, egy alsóörsi hamburgerezőnek lassan azon kell komolyan elgondolkoznia, hogy a folyamatos forgalomnövekedést hogyan kezelik, miként tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az éhes szájakat.

A Balatonnál érdemes őket keresni

„Aki vállalkozást szeretne, az vakon van, mi is az internetről szedtük össze mindazt a tudást, amire szükségünk volt az elinduláshoz. Legalább kétéves folyamat volt, mire összeraktuk a Bitang Burger alapjait. Aztán, hogy ne legyen semmi olyan egyszerű, megérkezett a Covid, így 2021 márciusában ideálisnak nem mondható körülmények között, maszkokban, gumikesztyűkben és csak elviteles kiszolgálásra nyitottunk meg” – emlékeztek vissza a kezdetekre a fiatalok, akik közül egyedül Balázsnak volt gasztronómiai tapasztalata, ugyanis Mária programozóként, Olivér villanyszerelőként dolgozott, amikor megismerkedtek egymással annak idején.

Új rekord: 420 eladott étel egyetlen nap alatt

Azt már a legelején fontosnak tartották, hogy egész évben nyitva tartsanak, mert mint mondják: „mi itt élünk, és nem csak nyáron szeretnénk élni.” Ez kifizetődő stratégia volt, ugyanis mára rendkívül magas a törzsvendégeik száma, sok a visszajáró vendég Alsóörsről és a településen túlról is, és egy összetartó közösséget is tudnak így építeni.



„Ráéreztünk annak az ízére, hogy milyennek kellene lennie a jövőben a magyar vendéglátásnak. Kicsit dinamikusabbnak, kicsit kevésbé feszengősnek, de mégis igényesnek. Ezek az irányelvek, amik vezetnek minket. Hisszük, hogy hosszú távon kell értéket és minőséget képviselnünk ahhoz, hogy sikeresek legyünk” – mutattak rá.

Elmondták azt is, hogy a régi balatoni vendéglátósok közül sokaknak elment már a kedve az egésztől, most ugyanis nem lehet három hónap alatt meggazdagodni a magyar tenger partján. Nekik viszont soha nem is ez volt a céljuk.

Most járnak az ötödik évben a nyitás óta, amikor sok étterem megáll a fejlődésben, de náluk ez egyáltalán nem érzékelhető. Éves szinten mostanra 50 ezer környéki hamburgert adnak el, és áprilisban megdőlt az egy nap alatt eladott ételeik rekordja is 420 adaggal. Évről évre 5-8 százalékos emelkedést tapasztalnak, amit idén még elbír a konyhájuk, de utána gondolkozniuk kell majd azon is, hogyan tovább.

„Az árak minden területen elszálltak. Nálunk is van olyan beszállító, aki havi szinten küldi az új árlistát, és beszélnek is róla szakértői körökben, hogy a száj- és körömfájás járvány miatt lesz egy erősebb drágulás a marhahúsok piacán is. De mi a végletekig megpróbáljuk tartani az árainkat, példát szeretnénk ezzel mutatni” – fogalmaztak.

A Bitang Burger 2024-ben Magyarország legjobb hamburgerezője lett a Street Kitchen versenyén.

A díjra a testvérek azért is rendkívül büszkék, mert áldozatos munkájukat a vendégek mellett a szakma is elismeri, ezáltal megkapták az üzemanyagot a következő fejezethez. Tavaly vásároltak egy új food truckot, amellyel megoldottá vált a kitelepülés rendezvényekre, fesztiválokra. Sőt, nem ültetett esküvőkre is hívják őket rendszeresen, így ezt az igényt is ki tudják már szolgálni.