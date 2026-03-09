4p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Vállalatok Élelmiszeripar, agrárium Fizetések Infláció Keresetek Női jogok, női egyenjogúság Nők a munkahelyen

Aki továbbra is kevesebbet akar fizetni a nőknek, készüljön fel a bukásra

mfor.hu

Nemcsak a társadalmi igazságosság, hanem a kőkemény gazdasági érdek is az egyenlőség mellett szól a nők foglalkoztatását és fizetését illetően is. A Trend FM Reggeli Monitor című műsorának vendége kollégánk, Gáspár András lapigazgató volt, aki a hazai élelmiszerárak alakulásáról is beszélt.

Komoly gazdasági érdek, hogy a nők ne keressenek kevesebbet a férfiaknál

A hétfői beszélgetés második felében volt szó a nőnaphoz kapcsolódóan a nemek közti foglalkoztatottsági és bérezési különbségekről. A foglalkoztatottságban az elmúlt évtizedben jelentős fejlődés történt Gáspár András szerint, érdemben nőtt a foglalkoztatási ráta a nők körében. Az továbbra is jellemző, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak: ez csak részben magyarázható azzal, hogy egyes, alacsonyabb jövedelmi szintű gazdasági ágakban (például a szociális ellátásban) nagyobb arányban alkalmaznak női munkaerőt. Gond akkor van, ha ugyanazért a munkáért fizetnek kevesebbet egy nőnek, mint egy férfinak. 

A legfrissebb adatok szerint szűkült a bérszakadék a nők és a férfiak fizetése között: korábban 17, most 13 százalék körüli az eltérés; ezt tovább mérsékelheti az EU bértranszparencia-irányelvének magyarországi alkalmazása is. Ennek keretében ugyanis a cégeknek nemcsak azt kell közzétenniük, egy adott munkakörhöz jellemzően milyen bérsáv társul náluk, hanem azt is ki kell mutatniuk, hogy milyen eltérések vannak az ugyanazon munkáért adott fizetések között. Ha túl nagyok a különbségek, és egy cég nem tudja megindokolni az eltérést, akkor szankciókra is számíthat.

A nemek közti esélyegyenlőség biztosítása nemcsak egy egyszerű CSR-kérdés, hanem azért is fontos, hogy társadalmi igazságot szolgáltassunk – véli Gáspár András. Minden felmérés azt mutatja, hogy azok a cégek, amelyeknél nem éri hátrányos megkülönböztetés a nőket és nagyobb arányban alkalmazzák őket a vezetői testületekben is, jobb pénzügyi teljesítményre képesek – jobb a profitabilitás, hatékonyabb a működés. 

Amellett, hogy statisztikai adatokkal is alátámasztható egy kiegyensúlyozott HR-politika, Gáspár András arra is felhívta a figyelmet: az ESG-szempontok közül a legtöbben csak az E betűre figyelnek, a környezeti szempontból fenntartható működésre, pedig legalább ilyen fontos a második, S betűvel jelölt láb is – a social, azaz társadalmi fenntarthatóság, ahová a nemek közti egyenlőség is tartozik. A jobb ESG-teljesítmény pedig fontos lehet akár finanszírozási szempontból is – ráadásul aki ezt figyelmen kívül hagyja, az akár beszállítói lehetőségektől is eleshet, ha a lehetséges megrendelő kritériumait nem tudja teljesíteni.

Lemaradt a Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2026. februári klubtalálkozóról? Nézze meg utólag az előadásokat és a panelbeszélgetést, ismerje meg a téma legjobb szakértőinek véleményét és tippjeit! Vásároljon videójegyet és hozzáférést kap a klubtalálkozó teljes felvételéhez!

Nézze meg, miről beszélt Suba Levente, Csécsei Ádám, Lukács Ákos, Fehér Sándor, Wieder Gergő, Ignácz Péter, Hegedűs Kristóf, Szabó-Molnár Csilla, Szelley Bereczki Anna és Ács Barnabás!

Részletek itt >>
 

Még utoljára megszépítette az élelmiszerárakat az árrésstop

A műsor első felében a hazai élelmiszerárakról volt szó. Bár havi szinten ezek valamelyest emelkedtek, a Privátbankár Árkosár és az Mfor Nyugdíjas Árkosár is jelentős éves árcsökkenést mutatott ki a hazai hipermarketekben végzett felmérésében. Gáspár András, a Privátbankár és az Mfor lapigazgatója az eredményekről elmondta: egy évvel ezelőtt éppen történelmi csúcson járt az Árkosár értéke, aztán néhány hét múlva életbe lépett az árrésstop – a mostani kedvező eredmény ennek a két tényezőnek, a bázishatásnak és a kormányzati beavatkozásnak köszönhető. 

Mivel a nyugdíjasok kosarában nagyobb arányt képviselnek az árrésstop által is érintett alapvető élelmiszerek, így ezúttal az ő esetükben volt nagyobb az éves árcsökkenés mértéke: elérte a 13 százalékot, ami így a felmérés történetének legnagyobb visszaeséséről árulkodik. 

A következő havi Árkosár-felmérés több szempontból is kiemelten érdekes lehet: egyrészt a mostani kedvező adatokhoz vezető árrésstop túl lesz az egyéves bevezetési évfordulón, magyarán kikerül a statisztikából a magas bázis – így a jelenlegihez hasonló komoly éves árcsökkenési mutatóra már biztosan nem számíthatunk. Másrészt a közel-keleti háború miatt hirtelen megugró üzemanyagárak és a jelentősen gyengülő forintárfolyam is begyűrűzhet majd az élelmiszerboltokba. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden megjelenő inflációs adatsorán mindez azonban értelemszerűen még nem látszik majd meg – a számos rossz hír között így tehát a Privátbankár Árkosár és a KSH keddi inflációs adata is hozhat némi felüdülést. Ez persze nem segít sokat a kilátásainkon...

A beszélgetést itt lehet meghallgatni – a riporter M. Szűcs Péter:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MÁV

Egy évet késett a MÁV: csak most bontják a töltést az Ajka-Veszprém vasútvonalon

A nemzetközi fővonal helyreállítását eredetileg tavaly nyárra ígérte a MÁV-vezér.

Meglepően negatív ítéletet hoztak a magyar bankrendszerről

Meglepően negatív ítéletet hoztak a magyar bankrendszerről

Az S&P Global Ratings negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátásait. A lépést elsősorban a növekvő költségvetési nyomás, az intézményi gyengeségek és a külső kitettség indokolja az intézmény szerint, ugyanakkor az úgynevezett Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) besorolást és az OTP Bank minősítését változatlanul hagyta a hitelminősítő.

Most végre kiderülhet, el tudná-e látni Magyarországot a horvát kőolajvezeték

Most végre kiderülhet, el tudná-e látni Magyarországot a horvát kőolajvezeték

Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitásteszt-sorozata – közölte a Mol pénteken az MTI-vel.

Az éttermek már a centit vágják, megvan, mikortól várhatják a segítséget

Az éttermek már a centit vágják, megvan, mikortól várhatják a segítséget

A hazai éttermek számára március végétől igényelhető az 5+5 millió forintos hitel- és támogatási konstrukció.

Gigászi adóterhek mellett is hatalmas növekedésről számolt be az OTP

Gigászi adóterhek mellett is hatalmas növekedésről számolt be az OTP

A hitelállomány 15 százalékkal nőtt, a magyarországi nyereség viszont csökkent tavaly, az adók pedig egyre magasabbak. 

Az 54 milliárdos extraprofitadó mellett is erős évet zárt az OTP

Az 54 milliárdos extraprofitadó mellett is erős évet zárt az OTP

Az elemzők közel 300 milliárd forintos nyereséget vártak az OTP-től a tavalyi utolsó negyedévben, végül így is lett. Az egész éves eredmény több mint 1146 milliárd forint lett. A banknak úgy is jó éve volt, hogy közel nyolcszorakkora extraprofitadót kellett befizetnie, mint 2024-ben.

Kínai cég 25 milliárd forintból fejleszt Magyarországon

Az Intretech Hungary Kft. beruházása 330 új munkahelyet hoz létre Kapuváron.

IFRS könyvelés nemzetközi vállalatoknak

A globális üzleti környezetben egyre nagyobb jelentősége van az egységes, átlátható és nemzetközileg is értelmezhető pénzügyi beszámolásnak. Az Európai Unió tőzsdén jegyzett vállalkozásai számára az IFRS-ek alkalmazása már régóta kötelező a konszolidált, illetve – meghatározott körben – az egyedi pénzügyi kimutatások tekintetében is. Ugyanakkor a magyar szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos társaságok önkéntesen térjenek át a nemzetközi számviteli standardokra. Ez különösen előnyös lehet azoknak a cégeknek, amelyek nemzetközi cégcsoport tagjai, külföldi piacra lépést terveznek, vagy a közeljövőben tőzsdei jelenlétet fontolgatnak.

Fontos bejelentést tett az Emirates

Fontos bejelentést tett az Emirates

A légitársaság korlátozott járatszámmal újtraindította hálózatát.

A Nádor utcai bankfiók bejárata

Felújítás miatt bezárta az OTP az ország egyik legszebb bankfiókját

Az OTP a Nádor utcai kirendeltségét korszerűsíti.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168